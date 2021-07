Cómo sigue la salud de Julián Weich y la curiosa revelación de Carolina Papaleo sobre su vacunación

Julián Weich lleva 36 horas estabilizado, y sin nuevas complicaciones, según informó su médico personal, el Dr. Mario Fitz Maurice a radio La Uno. El conductor televisivo, quien está cursando el coronavirus desde hace más de 10 días, debió ser ingresado a un centro médico y, tras presentar dificultades para respirar, fue trasladado este lunes a una sala de terapia intensiva, para estar debidamente monitoreado.

“Tenemos 36 horas de estabilización, lo cual es bueno. No aparecen nuevas complicaciones y eso nos pone contentos, pero vamos con mucha prudencia”, expresó el cardiólogo al aire en Otra vez juntos, ciclo que conduce Weich junto a Maby Wells. Sobre cómo está atravesando este momento Weich agregó: “Él esta de buen ánimo, inquieto porque, además de estar recibiendo los corticoides que te ponen inquieto, estar en una terapia intensiva con la cánula de alto flujo le lastima un poco la nariz. Está inquieto y solo”.

Por otro lado, Fitz Maurice evaluó cómo siguen el resto de los síntomas, ya que el conductor presentó varios días de fiebre. “Es buena noticia que ya al día 14 no tenga registro de fiebre, está estabilizándose, pero uno debe ser prudente. A veces cuando uno pierde la prudencia empiezan a suceder las complicaciones que están descritas”, expresó.

Los últimos 10 días de Julián Weich

El conductor de radio y televisión dio positivo al hisopado el jueves 8 de julio y se mantuvo aislado en su domicilio, desde donde seguía conduciendo su programa radial. Después de unos días los mismos oyentes lo empezaron a notar cansado al hablar. El especialista en electrofisiología y jefe de arritmias del Hospital Rivadavia, Fitz Maurice, le prescribió a Weich -quien continuaba con fiebre el séptimo día desde la aparición de los síntomas- una tomografía computada. El estudio mostró un infiltrado “típico de Covid, bilateral y periférico en los dos pulmones”, motivo por el cual decidieron internarlo.

Cuando salió rumbo al sanatorio a realizarse la tomografía, ocurrió un hecho curioso: sus vecinos lo denunciaron por romper el confinamiento y llamaron al 911. La policía llegó a su casa, tocó el timbre en el departamento donde vive y constató que no estaba, sin saber que se encontraba en pleno estudio médico en el IADT, donde luego quedó internado el pasado miércoles 14.

“Hay que esperar. Hoy le estamos pasando un medicamento para que él pueda mejorar y resolver su tema respiratorio. Clínicamente está en reposo, le falta un poco el aire cuando camina, por eso está con esta mascarita. La internación lo ayuda a estar más controlado y a que él se sienta más seguro”, explicó el médico en ese momento. Sin embargo, la salud del conductor empeoró y en el día de ayer decidieron trasladarlo a terapia intensiva por complicaciones en su cuadro de coronavirus. “Tenía un mayor requerimiento de oxígeno para saturar bien y por una cuestión de seguridad lo tuve que pasar a terapia intensiva”, había detallado Fitz Maurice el lunes, también en diálogo con Maby Wells.

Y agregaba: “En este momento está consciente, con una cánula de alto flujo de oxígeno, en reposo, pero controlado en terapia intensiva con los parámetros bioquímicos que parecen estabilizarse. Pero necesitamos que los requerimientos vayan disminuyendo para no tener que acelerar la frecuencia respiratoria”.

Por otro lado, Carolina Papaleo, quien conduce junto a Weich Vivo para vos por elnueve, reveló en diálogo con Los ángeles de la mañana: “Yo me fui de vacaciones y cuando volví ya estaba aislado. Pensé que estaba congestionado porque él anda mucho en bicicleta. El jueves se hisopó, le da positivo y avisa. Ese fin de semana se lo llamó a José María Muscari para que lo reemplace en el programa.

La también actriz arrojó un dato al aire que sorprendió a los televidentes: Julián aún no se había dado la vacuna contra el coronavirus. “El sábado él sale por zoom y contó que tenía el turno para vacunarse, pero todavía no lo había hecho. No sé por qué, son temas personales, en mi caso soy pro vacuna. Me doy hasta leche chocolatada”, dijo. Y sumó, sobre los cuidados que toma su compañero: “Julián no se sacaba el tapabocas por nada del mundo. Teníamos un vidrio de por medio para poder estar juntos en pantalla. Las pasadas son en el pasillo que hay más circulación de aire. Pero bueno, tenemos los riesgos de los que trabajamos en los medios y él va todos los días a la radio”.

LA NACION