Qué había dicho Tamara Pettinato cuando apareció en la lista de visitantes a la Quinta de Olivos durante la pandemia

Tamara Pettinato, quien este jueves quedó en el centro de la escena por la aparición de un video en la que aparece junto con el expresidente Alberto Fernández en la Casa Rosada, había protagonizado otra polémica similar hace tres años. En 2021 se conoció que el nombre de la panelista había aparecido mencionado en el listado de los visitantes a la Quinta de Olivos del año anterior, cuando en el país regía el aislamiento preventivo, social y obligatorio.

En aquella lista, figuraban también la actriz Florencia Peña, la periodista Úrsula Vargues y la funcionaria Sofía Pacchi. En ese momento y en medio de las fuertes críticas que llovieron desde distintos sectores de la política y del mundo del espectáculo, la columnista hizo un breve descargo.

“A mi me incomoda bastante todo lo que está pasando. En estos días pedí no hablar del tema, porque no quería ponerlo en foco, pero viendo que sigo recibiendo insultos que me dicen gato, petera, puta, me parece bien decir algo”, expresó la hija del conductor televisivo y radial en aquel agosto.

Frente a la oleada de críticas cuando estaban vigentes medidas de restricción a la circulación por los casos de covid-19, la figura mediática aseguró entender “el enojo de la gente por quien entraba y salía de Olivos durante la cuarentena”, pero afirmó que su presencia en ese lugar se debió a “un tema personal”. “No voy a decir de qué hablamos porque fue algo privado, que no me siento obligada a explicar. No sé si a los hombres que fueron les cuestionan tanto el motivo. Otras personas conocidas, de sexo masculino, ¿Explicaron a qué fueron?”, cuestionó.

En esa misma línea, Pettinato había insistido en que “una cosa era el enojo”, pero otra distinta era “la violencia”. No obstante, en esa circunstancias le quitó peso a la necesidad de aclarar las cosas porque consideraba que de todas formas sus expresiones no tendrían eco en la opinión pública. “Vi todo el descargo de Flor Peña, dio todas las explicaciones y después la seguían insultando igual, no sé si es necesario salir y hacer un descargo. Me parece que no me corresponde a mi explicar todo”, había dicho durante su participación en el programa radial ¿Y Ahora Quien Podrá Ayudarnos?, conducido por Ernesto Tenembaum.

Entre el 20 de marzo y el 29 de noviembre de 2020, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) regía un confinamiento estricto que prohibía las reuniones sociales en domicilios particulares y requería permisos para circular. Pero en el chalet de la quinta presidencial de Olivos se mantuvieron al menos siete encuentros que excedieron al grupo conviviente. Como contó LA NACION, a veces acotadas y otras más concurridas, por las personas y los horarios, esas visitas podrían no estar directamente ligadas a la agenda de gestión.

El video de la polémica

El video que difundió en exclusiva LN+, en el que se ve a Pettinatto y el extitular del Ejecutivo cenando y manteniendo una particular conversación, salió a la luz en medio del cada vez más complicado escenario que tiene como protagonista al Fernández tras la denuncia por violencia de género por parte de su expareja, Fabiola Yañez.

“Hoy estamos cortando”, dice Tamara al comenzar el video y entre risas. “¿Qué estamos cortando?”, le pregunta el exmandatario mientras la filma con su celular. “Nuestra relación”, responde la excolumnista de Radio con Vos. “¿O sea que tuviste una relación conmigo?”, bromea el presidente del PJ bajo licencia. “¡No! de amistad”, vocifera la integrante de la plataforma de streaming Blender, comentario que provocó las risas descontroladas de ambos.

