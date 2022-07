El fuerte descargo de Florence Pugh por las críticas a su vestido

Florence Pugh fue una de las grandes protagonistas del desfile de alta costura de la firma Valentino el pasado viernes en Roma. La estrella de Mujercitas usó un vestido rosa intenso de la marca con transparencias en el pecho y supo que esa elección de vestuario despertaría comentarios, a los que respondió con un contundente mensaje a través de las redes sociales.

La actriz manifestó su preocupación por las agresiones verbales que recibió de internautas dispuestos a cuestionar su cuerpo y criticarla. En una publicación en Instagram, escribió primero: “¿Técnicamente están cubiertos?”, junto a diversas fotos del atuendo y haciendo referencia a la transparencia del diseño.

Días después, tras acumularse los insultos de los usuarios, la intérprete decidió compartir una profunda reflexión. Junto a nuevas imágenes del look que generó la polémica, Pugh señaló que sabía que el vestido haría que la gente hablara.

“Cuando me puse ese increíble vestido de Valentino sabía que no había forma de que no hubiera comentarios al respecto. Ya sea negativos o positivos, todos sabíamos lo que estábamos haciendo”, apuntó. Y continuó: “Estaba emocionada por usarlo, nada me hacía estar nerviosa por ello. No lo estuve antes, ni durante ni incluso ahora”.

Pugh llegando al desfile de moda Valentino Haute Couture el pasado 8 de julio en Roma Daniele Venturelli - WireImage

Aunque la actriz sabía que el vestido provocaría una reacción, no entendió por qué la gente sentía la necesidad de hablar negativamente sobre su cuerpo, o por qué ver los senos molestó tanto a algunas personas. “Lo que ha sido interesante de ver y presenciar es lo fácil que es para los hombres destruir por completo el cuerpo de una mujer, en público, con orgullo, para que todos lo vean”, manifestó luego.

“No es la primera vez y ciertamente no será la última vez en que una mujer escuche lo que opinan sobre su cuerpo una multitud de extraños, lo que es preocupante es cuán vulgares pueden ser algunos hombres”, valoró.

La actriz pidió "respeto" por los cuerpos ajenos Vittorio Zunino Celotto - Getty Images Europe

Al referirse específicamente a los comentarios sobre sus pechos, Pugh consideró: “Afortunadamente, he llegado a conocer la complejidad y laberintos de mi cuerpo, los que me hacen ser yo. Estoy feliz con todas mis ‘imperfecciones’, que no podía soportar cuando tenía 14 años. Muchos de ustedes querían hacerme saber de manera muy agresiva lo decepcionados que estaban con mis ‘pechos pequeños’, o lo avergonzada que debía estar por tener el pecho plano. He vivido en mi cuerpo bastante tiempo. Soy plenamente consciente del tamaño de mis tetas y no me da miedo. Lo que es más preocupante es... ¿Por qué tienen tanto miedo a los senos? ¿Pequeños? ¿Grandes? ¿Izquierdo? ¿Derecho? ¿Solo uno? ¿Tal vez ninguno? ¿Qué es tan aterrador?”, se preguntó la artista.

Pugh señaló que “ha llegado a un acuerdo” con su cuerpo, que se siente cómoda con él y que fue criada “para encontrar poder en los pliegues del cuerpo, para hablar en voz alta sobre el estar cómoda”. Todo ello le hace preguntarse: “¿Qué les ha pasado [a determinadas personas] para estar tan profundamente enojados con el tamaño de mis tetas y con mi cuerpo?”, dijo.

La estrella de Viuda negra concluyó: “Estoy muy agradecida de haberme criado en un hogar con mujeres muy fuertes, poderosas y con curvas. Nos educaron para encontrar el poder en los pliegues de nuestro cuerpo. Para hablar de sentirnos cómodas. Siempre ha sido mi misión en esta industria el poder decir ‘que no nos importe esto o esto otro’ cuando alguien espera que mi cuerpo se transforme en base a una opinión de lo que es sexualmente atractivo”, prosiguió.

Pugh afirmó que era consciente de que su vestido despertaría comentarios agresivos Daniele Venturelli - WireImage

Finalmente, la actriz hizo mención a los distintos barómetros con que se juzgan ciertos asuntos que afectan a la imagen corporal. “Si abusar públicamente de las mujeres en 2022 es tan fácil para vos, entonces la respuesta es que sos vos quien no tiene ni idea de la vida. Madurá. Respetá a la gente. Respetá los cuerpos. Respetá a todas las mujeres. Respetá a los humanos. Y la vida te será mucho más fácil, lo prometo”, finalizó. Pugh decidió rematar su descargo con una máxima reflexión, que condensó en las siguientes palabras: “Y todo por dos pezones preciosos...”.