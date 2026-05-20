El fuerte pedido de Ricardo Darín para regular la inteligencia artificial

A medida que avanza el uso de la inteligencia artificial, más sectores advierten sobre sus riesgos. La Asociación Argentina de Actores y Actrices se unió al debate con una campaña encabezada por Ricardo Darín, en la que el protagonista de El Eternauta expresa a través de un video: “Hola, sabés quién soy yo, ¿no? ¿Pero estás seguro de que soy yo?”.

La iniciativa, compuesta por una serie de spots que seguirán difundiéndose a través de las redes sociales, busca visibilizar los peligros vinculados a la utilización de imágenes, voces y réplicas digitales que reproducen identidades y actuaciones sin autorización.

La Asociación remarca que se trata de una problemática que impacta de manera directa en los derechos laborales y artísticos del sector, y por ello apela a la concientización para alertar sobre el uso no regulado de estas tecnologías en la industria audiovisual.

Además de Darín, que abre este primer video mirando fijo a cámara y con un mensaje que siembra la duda sobre la autenticidad de lo que se ve, en la pieza participan otras figuras reconocidas. Gustavo Garzón profundiza sobre el problema y advierte sobre las posibilidades que abre el desarrollo tecnológico: “Con el avance de la inteligencia artificial alguien podría haber utilizado mi imagen y vos estarías siendo engañado”, advierte el actor.

Luego toma la palabra Diego Gentile, quien pone el foco en el derecho sobre la identidad: “Mi imagen es mía, nadie puede usarla sin mi permiso”, recuerda. En otra de las secuencias, Marina Bellati subraya la preocupación creciente que existe entre los artistas respecto a estas prácticas, cada vez más extendidas. “Mi imagen, mis expresiones y mi voz son mis herramientas como actriz, solo yo puedo decidir cómo se usan”, enfatiza.

“Regulemos el uso”

La campaña no solo apunta a defender el trabajo de los intérpretes, sino también a generar conciencia en el público sobre la necesidad de transparencia ante la divulgación de contenidos creados o manipulados con inteligencia artificial. Por eso, en el cierre del video, Darín vuelve a tomar la palabra: “Vos tenés derecho a saber si un actor es real o no, si hizo esas acciones o si dijo esas palabras. El avance de la tecnología no puede justificar el robo o el engaño”, sostiene.

Bellati añade que el debate ya se está dando a nivel internacional: “En todo el mundo se están creando leyes o convenios colectivos para proteger nuestro trabajo”, explica. Y finalmente Darín cierra el spot con una frase que resume el reclamo central de la campaña: “Regulemos el uso de la inteligencia artificial”.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices lleva tiempo trabajando en esta problemática junto a sindicatos y organizaciones del sector cultural y audiovisual para impulsar propuestas que permitan proteger los derechos laborales frente al crecimiento acelerado de las herramientas tecnológicas.

En pocos minutos, este primer video de la campaña tuvo una fuerte repercusión en las redes y rápidamente cientos de usuarios apoyaron el mensaje de Darín y del resto de los artistas que participaron de la iniciativa. Entre algunos comentarios se destacaron mensajes como: “Totalmente de acuerdo”, “Magnífico mensaje”, “Legislar y regular. Para que no nos roben ni engañen. ¡Vamos por eso! Y gracias por este mensaje” y “La IA requiere regulación”.

En distintos países del mundo, especialmente en los Estados Unidos y en la industria de Hollywood, actores y guionistas ya protagonizaron huelgas y negociaciones en torno al uso de IA frente al temor de que los estudios y productoras utilicen réplicas digitales de los artistas sin consentimiento o sin pagar los derechos correspondientes.