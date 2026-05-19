Martín Fierro 2026: un merecido homenaje y una inesperada reconciliación, entre los momentos emotivos de la noche

Este lunes se entregaron los premios Martín Fierro a lo mejor de las producciones televisivas del último año. La ceremonia, conducida por Santiago del Moro fue bastante monótona, pero hubo un par de momentos en los que tanto los presentes como los televidentes pudieron conectar con una fibra más emotiva y humana.

“Vamos a homenajear a una leyenda del periodismo deportivo. Homenajeamos a un groso de todos los tiempos”, anunció el conductor de la velada. Y agregó: “Para eso, queremos invitar a Pablo Giralt, a Juan Pablo Varsky, al Pollo Vignolo y a Diego Latorre para que presenten este momento”.

Los periodistas deportivos subieron al escenario y fue Giralt quien tomó la palabra: “Esta persona es parte grande de nuestro fútbol y queremos agasajar a una leyenda viva de la comunicación deportiva”. Luego, Latorre señaló: “Su mirada siempre fue una referencia ineludible para nuestro medio. Hoy, homenajeamos a un maestro de verdad”.

El homenaje a Enrique Macaya Marquez en los Premios Martín Fierro 2026

Vignolo, a su vez, indicó: “Esta noche ovacionamos a un símbolo eterno del ambiente periodístico nacional, con una trayectoria que hizo historia”. Y Varsky cerró: “Antes de tantas repeticiones y estadísticas, nos enseñó lo más importante: a entender el juego. Nuestro agradecimiento eterno por eso”.

Entonces se emitió un clip con detalles de la vida y la carrera de Enrique Macaya Márquez, con imágenes de archivo que lo mostraban como entrevistador en los vestuarios, en sus comienzos, como conductor y comentarista de los programas de fútbol más recordados de todos los tiempos, y con su propia voz relatando algunas anécdotas de su extensa y respetada carrera.

La imagen en la pantalla mostraba al periodista emocionado, que este año cubrirá su mundial de fútbol número 18. Después, fue él quien se acercó al micrófono para agradecer el reconocimiento, junto a algunos miembros de su familia. “Ustedes deben imaginar la cantidad de minutos que he invertido pensando en cuál iba a ser el discurso de agradecimiento... Y digo ‘agradecimiento’, porque esto no tiene la expectativa de la sana pelea y competencia por demostrar si ustedes consideran que en determinado lapso he sido el mejor”, comenzó expresando.

Enrique Macaya Márquez Gentileza Telefe - LA NACION

“Hoy me han señalado, me han buscado y me está recompensando con un regalo que yo puedo agradecer en lo personal, pero todos ustedes imaginarán que no es tan fácil, no es tan sencillo. Tendría que haber hecho una nómina de todo lo que me voy a olvidar. Denlo por hecho... ¡Me olvidé!“, siguió, despertando las risas y los aplausos de los presentes.

“Pero, más allá de esto, en el prólogo de uno de mis libros, mi dedicatoria es para mi viuda y mis huérfanos de todos los domingos. Esto es lo que estoy exponiendo en este momento. Todos los domingos que ustedes los pasaron entretenidos, y que yo también los pasé muy divertido, pero con la obligación de ser un ejemplo y entregarles a todos ustedes lo más original y más sano”, expresó el periodista, y luego le agradeció a las empresas y canales en los que transcurrió y transcurre su carrera.

Un abrazo inesperado

Otro de los momentos más emotivos también tuvo que ver con tres figuras que desde hace décadas entretienen a millones de argentinos desde la televisión: Moria Casán, Georgina Barbarossa y Carmen Barbieri.

A instancias de Del Moro, las tres actrices y conductoras se juntaron sobre el escenario para saludarse entre ellas y recibir los aplausos de los presentes. Si bien la presencia de las tres era ya de por sí importante en una ceremonia con pocas figuras históricas -a excepción de la omnipresente Mirtha Legrand- ese saludo tenía un condimento especial: la reconciliación implícita de dos de ellas.

MUJERES DEL ESPECTÁCULO.

Santi del Moro logró lo impensado: el abrazo entre Moria, Georgina Barbarossa y Carmen Barbieri.#MartinFierro pic.twitter.com/hKZ7S28u7d — emi (@eeemiliano) May 19, 2026

Barbarossa y Casán fueron muy amigas, pero por distintos malentendidos y cruces en los medios, terminaron muy enemistadas. Si bien las dos evitaron durante años desandar mediáticamente ese viejo conflicto, el tema volvió a ser tratado en distintos medios cuando Moria desembarcó, en noviembre de 2025, en la pantalla de Eltrece.

Es que el ciclo de la diva, La mañana de Moria, ocupa la misma franja horaria que A la Barbarossa, el histórico programa de Georgina en Telefe. Y más allá de que en ese momento las dos aseguraron que era imposible una reconciliación, este lunes accedieron a saludarse y cruzaron unas palabras que parecieron ser afectuosas. Desde arriba del escenario, Barbieri -amiga de ambas- parecía disfrutar del momento.