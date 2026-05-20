El inesperado reclamo de Leonardo Sbaraglia en Cannes: “No me dejaron traer el mate”

Leonardo Sbaraglia es una de las tantas figuras que se encuentra en el Festival de Cine de Cannes por estos días. El argentino desembarcó en Francia para presentar dos películas: Amarga Navidad, de Pedro Almodóvar, y Karma; film francés que protagoniza junto a Marion Cotillard. Habitué de este tipo de festivales, el actor sorprendió con un comentario que rápidamente se convirtió en viral.

Leonardo Sbaraglia llegó a Cannes para presentar: Amarga Navidad y Karma John Locher - Invision

Este miércoles, Sbaraglia estaba junto a Almodóvar y sus compañeros de reparto en la rueda de prensa de la película Amarga Navidad, candidata a la Palma de Oro. Su compañera, la española Aitana Sánchez-Gijón, estaba contando cómo fue su método de trabajo en el set y los ensayos que tuvo con el argentino, mate de por medio, antes de empezar a rodar. Y fue precisamente en ese instante cuando el argentino aprovechó para hacer pública una queja inesperada: “No me dejaron traer el mate”, dijo con un tono entre resignado y gracioso.

“a nodotros no nos dejan traer la chapa de palestina libre y a ti no te dejan traer el mate no lo entiendo” JAJAJAJA TE AMO AITANA pic.twitter.com/H2BqcgSyuI — cinthia (@bae_claus) May 20, 2026

Inmediatamente, la actriz de Velvet dejó su discurso de lado y se sumó a su reclamo: “Él lo quería traer hoy aquí, pero no se lo han dejado traer, no sé por qué”, dijo con cierta complicidad. “A nosotros nos dejan traer la chapa de Palestina libre y a ti no te dejan traer el mate, no lo entiendo”, ironizó Sánchez-Gijón mientras mostraba la insignia pintada como una sandía que, tanto ella como el cineasta español, llevaban en su pecho. Sus dichos no sólo generaron el aplauso de su compañero sino de todo un auditorio colmado.

Quim Gutiérrez, Aitana Sánchez-Gijón, Leonardo Sbaraglia, Pedro Almodóvar y Bárbara Lennie en la proyección de Amarga Navidad John Locher - Invision

Esta no es la primera vez que Leonardo Sbaraglia visita el Festival de Cannes. El argentino ha estado en varias oportunidades con films como Relatos salvajes y Dolor y gloria, película que también compartió con Almodóvar. Fue en esa ocasión, en 2019, que el actor fue visto con su mate; por lo que llama la atención que, en esta oportunidad, la organización del evento le haya prohibido llevar esta infusión local que tanto asombro y revuelo causa entre los extranjeros.

Sbaraglia tomando mate en Cannes me alegró el lunes. pic.twitter.com/0SH1b3Xu23 — Sebas V (@vvs00) June 10, 2019

Quizá se deba al cambio de reglamento que este evento cinematográfico sufrió el año pasado, donde las exigencias y requisitos también llegaron hasta el dress code: prohibición de desnudez, de diseños voluminosos o con largas colas que dificulten el tránsito en la alfombra roja. La etiqueta formal para los estrenos nocturnos también ha sido destacada en este nuevo código de vestimenta y protocolo.