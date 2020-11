El gran premio de la cocina: Carina Zampini está aislada, luego de que Juan Marconi diera positivo en Covid-19 Crédito: Instagram

Carina Zampini iba a ser una de las invitadas de Los ángeles de la mañana este lunes. Sin embargo, a través de Twitter, avisó que no iba a poder estar presente debido a que su compañero en El Gran Premio de la Cocina, Juan Marconi, dio positivo de coronavirus y, por eso, se encuentra aislada preventivamente.

"Lamentablemente no voy a poder estar hoy en LAM. Nuestro compañero Juan Marconi dio positivo de COVID-19, por lo que estoy aislada y a la espera del resultado del hisopado correspondiente. ¡Me siento perfecta y sin ningún síntoma!", escribió la actriz y conductora.

Minutos más tarde, fue el propio Marconi quien, en diálogo con el programa matinal de eltrece, confirmó que el resultado de su hisopado. "No tengo nada de síntomas hasta el momento. Cuando te dan el positivo empezás a carburar la cabeza. El martes estuve con amigos al aire libre y el miércoles ya uno dijo que se sentía mal y fueron cayendo de a uno. Enseguida le avisé a la productora y no fui más a grabar. El viernes decidí hisoparme y me dio negativo. Me quedé tranquilo pero al ver que seguían cayendo mis amigos, me hisopé ayer de vuelta y ahí dio positivo", señaló.

Luego, el conductor volvió sobre el tema del encuentro con sus amigos: "Estábamos al aire libre comiendo un asado. Pero viste como es, en un momento te confundís de vaso o de cubierto. Me contagié haciendo lo permitido. No hay que dejar de cuidarse".

Al igual que lo sucedido con otros ciclos como MasterChef o Bienvenidos a bordo, El Gran Premio de la Cocina tiene varios programas grabados, por lo que es posible que la pausa obligada en las grabaciones del reality culinario de eltrece no afecte su continuidad en pantalla.

