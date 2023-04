El halago de Chris Evans a Ana de Armas en plena entrevista que dejó sin palabras a la actriz

escuchar

Chris Evans y Ana de Armas han forjado una gran amistad tras haber trabajado juntos en tres oportunidades: en el film de 2019 Knives Out: entre navajas secretos; en el ambicioso largometraje de acción de Netflix, El hombre gris, y en el flamante thriller Ghosted, la película de Dexter Fletcher que llega a la plataforma de streaming Apple TV+ el 21 de abril. Por lo tanto, no sorprende la camaradería que se desprende de las entrevistas que dan en conjunto, especialmente las más recientes vinculadas al proyecto que alude al “ghosting”, acto de desaparecer, dejar de responder o bloquear a alguien; es decir, “borrarse” de la vida de otra persona sin considerar sus sentimientos.

En una de sus últimas entrevistas, Evans sorprendió a su colega con un halago que la dejó sin palabras por unos segundos. Todo surgió cuando un periodista de Movie Zine les consultó si habían hecho ghosting o si habían sido víctimas de esa cruel práctica. “ Chris no deja de decir que a él no le ha pasado nunca, pero yo no le creo ”, dijo la actriz de Rubia entre risas, y su compañero recogió el guante.

“Sí, yo sigo diciendo que nunca me lo hicieron, pero sí me hicieron cosas peores”, reveló Evans. “ Es más, prefiero que me hagan ghosting porque al menos podés decir: ‘¡Ah! Quizá perdieron mi número’, pero es mucho peor cuando la persona te va escribiendo menos, y menos, y menos. Es como una tortura lenta hasta que advertís que no quieren saber nada de vos y que ya no hay margen de error posible ”, explicó el actor.

Luego, Ana intervino y respondió la consulta del periodista con total sincerdidad: “Yo sí lo he hecho, y además me lo han hecho a mí”. En ese momento, el actor se mostró shockeado por no poder imaginar que De Armas haya sido “borrada” de la vida de un hombre con el que estaba saliendo. “¿Te han hecho ghosting a vos? No, no puede ser”, manifestó, y De Armas se sorprendió por el halago encubierto para el que tuvo una ingeniosa devolución. “Es que no siempre lucía así, pasó mucho tiempo”, le dijo la actriz en referencia a su look glam producto de su arribo a Hollywood. Tras el comentario, ambos empezaron a reírse .

Ghosted, dirigida por el realizador de la biopic Rocketman, pone el foco en Cole (Evans), un hombre recto y sincero, que se enamora ciegamente de la enigmática Sadie (De Armas). Sin embargo, luego de una excelente primera cita, Sadie desaparece y deja de responder sus mensajes, lo que le da la pauta a Cole de que la mujer lo está “ghosteando”. Por lo tanto, viaja a verla y se encuentra con un panorama inesperado: Sadie es una agente de la CIA que no podía sincerarse con él respecto a su vida laboral; cuando él descubre la verdad, ambos se terminan embarcando en una misión para salvar al mundo y, en ese derrotero de gran intensidad, se enamoran indefectiblemente.

Una amistad que nació en el set y que se afianza día a día

En abril del año pasado, Evans y De Armas se mostraron juntos en redes sociales, demostrando el cariño que se tienen . El actor de Capitán América subió a Instagram una imagen de un momento del rodaje de Ghosted junto a la actriz cubana donde se los veía a ambos comiendo con el equipo mientras ella lo abrazaba sonriente.

Por su parte, el 1 de mayo de 2022, De Armas compartió una publicación en la que mostraba que había cumplido 34 años en el set del film de Fletcher y cómo el equipo de trabajo había sido muy cálido con ella. Entre las imágenes que subió a su cuenta de Instagram, se encontraba el momento en que le cantaban el “feliz cumpleaños” y ella se acercaba a la torta. En ese instante se lo ve a Evans, quien permanece junto a ella cuando sopla las velitas, además de pedir el aplauso general. Asimismo, cuando terminó el rodaje, la nominada al Oscar subió una foto que simbolizaba el final del proyecto y para agradecerles a Evans y a Fletcher por la experiencia y por haber sido “unos compañeros tan geniales”.

Más allá del enorme aprecio que se tienen, nunca existió un vínculo romántico entre ellos. En febrero de este año, el actor confirmó su noviazgo con la actriz Alba Baptista cuando subió a sus historias de Instagram fotos y videos personales de él y de su novia juntos a lo largo de este primer año de relación. En el montaje que realizó se podía ver a ambos disfrutando de distintas situaciones cotidianas: paseando por la nieve, en la montaña, en la comodidad del hogar y en divertidas secuencias junto a su mascota.

Chris Evans y su novia Alba confirmaron su noviazgo en Instagram https://www.instagram.com/chrisevans/

Una fuente cercana al actor le dijo a la publicación Us Weekly que Evans “se está tomando muy en serio su nuevo noviazgo” y que se lo nota muy feliz. “Esto es lo más comprometido que alguien puede recordar que le haya pasado en mucho tiempo, si no nunca”, destacó la fuente y añadió: “Pasan la mayor parte de su tiempo en la casa de él en Massachusetts y aman la vida tranquila allí, rodeados de naturaleza y lejos del centro de atención. Chris fue muy abierto al aclarar que quería tomarse su tiempo antes de hacer pública la relación”.

En cuanto a De Armas, tras un año de relación con Ben Affleck, fue vista con el empresario tecnológico Paul Boukadakis, fundador de la app Wheel y vicepresidente de Tinder. Tras ser fotografiados besándose, la pareja optó por un perfil bajo y no aluden a su relación con la prensa.

LA NACION