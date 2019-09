Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de septiembre de 2019 • 11:44

Estanislao Fernández Lucchetti o Dyhzy, su personaje drag queen. no da muchas entrevistas a medios, pero desde sus redes sociales se despacha cada vez que los portales y diarios hablan sobre su persona. Pero esta vez concedió una entrevista a Pablo Agustín, un youtuber que habla con famosos e influencers, y habló sobre su posible futuro como hijo presidencial: "Nunca voy a estar preparado para que mi papá sea presidente".

"No puedo creer que estoy saliendo de civil en cámara", dijo Estanislao al principio del video. Es que "Tani" como le dice su mamá, suele aparecer en las redes y sobre todo en YouTube como Dyhzy, su personaje drag. También reveló cómo se dicen con su papá: "Él me dice Estanislao cuando está enojado y sino 'hijo'. Yo a él le digo 'pa', 'viejo' o 'Alberto'".

Estanislao contó que trabaja de 9 a 17 y "a veces más", que "se paga sus propias cosas" y ante la eventual victoria de su papá en las elecciones, no quisiera vivir de los impuestos de los ciudadanos".

También reveló qué le pasó cuando se enteró que Alberto Fernández se postulaba para una candidatura presidencial. "Me largué a llorar, tuve la crisis. Me puse a llorar porque no pensé que él iba a querer ser presidente. No pensaba tampoco que se lo iban a proponer por ser una figura controversial dentro del peronismo", confesó Dyhzy. Luego explicó qué le parece la figura de su papá: "Él es una imagen de unión, fue crítico de Cristina y se fue cuando vio algo que no le copaba. Me parece responsable. Él es muy autocrítico, es medio testarudo".

El hijo de Fernández habló sobre la relación entre su papá y Cristina Fernández de Kirchner. "Es muy amiga de mi papá de hace tiempo. Muchas veces tuve que ir a la Quinta de Olivos y bajaba Cristina en bata", contó. El youtuber le preguntó si se mudaría allí y él respondió: "Ni en pedo".

Es que Dhyzy tiene historia siendo "el hijo de". "En el 2003 andaba con custodia. Mi papá nunca tuvo custodia él pero quería que mi mamá y yo lo tuviéramos. La seguridad me llevaba al colegio cuando mi papá no podía, a mi mamá la llevaban al trabajo. Yo también lo odiaba, lo tuve hasta los 16 y yo me quería tomar el bondi y esas cosas", contó.

Pero ahora es distinto: su imagen está en todos lados y las redes sociales masificaron su cara. "Ahora me está pasando que me conozcan en lugares. El otro día llegué al trabajo y un tipo me dijo: 'Vos sos el hijo de mi esperanza'. Y ahí pensé 'qué paja'", dijo el joven y pasó a explicar. "Yo no estaría acá si no fuera por mi viejo, pero también me quita la posibilidad de crecer por mis propios méritos", dijo.

Por último, el youtuber le preguntó si él se sentía preparado para tener un papá presidente: "No, nunca voy a estar preparado para eso".

