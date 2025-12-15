La emotiva despedida a Kshamenk, la orca que participó en Nano: “Se llevó un pedazo luminoso de nuestra memoria emotiva”

Esta mañana, Mundo Marino informó el fallecimiento de la orca Kshamenk, un macho que había sido rescatado en 1992 luego de un varamiento y que, según los especialistas del oceanario de San Clemente del Tuyú, no tenía posibilidades de ser reinsertado. La noticia de su muerte circuló rápidamente por las redes, y no demoró en confirmarse que el cetáceo había participado de Nano, la recordada telenovela protagonizada por Araceli González y Gustavo Bermúdez.

Tras conocer lo sucedido, Enrique Torres (autor de la exitosa ficción que se emitió en 1995 por la pantalla de eltrece) recurrió a su cuenta de Instagram para despedir a esta orca que fue tan protagonista del culebrón como los actores. “Kshamenk se fue, y con él se llevó un pedazo luminoso de nuestra memoria emotiva”, escribió el cuñado de Andrea Del Boca junto a imágenes de la presentación de la exitosa ficción.

Una línea después, el llamado “rey de las telenovelas” dio algunos detalles de su historia: “Fue rescatado en 1992. Lo conocí gracias a #Nano. Ahora estará junto a su compañera Belén (fallecida en el año 2000) y Carica: cantando”, imaginó en alusión a la otra orca que también tuvo una participación en la ficción y al intérprete de “Abrázame”, el tema principal de la telenovela, que falleció en marzo de 2024.

En Nano, el personaje de Bermúdez –Manuel Espada- era un idealista amante de la ecología que se dedicaba al entrenamiento de delfines, focas, pingüinos y orcas. En Mundo Marino, un día conoce a Camila (Araceli González), una joven que, tras presenciar el asesinato de su madre, perdió la memoria y el habla, pero se comunica por el lenguaje universal de señas. Aunque provienen de mundos completamente diferentes, la pareja, comenzará una historia de amor entrañable, aunque repleta de obstáculos.

Inmediatamente, el posteo de Torres se llenó de comentarios y posturas a favor y en contra del cautiverio de animales. “Yo tuve este sueño de viajar a Argentina y conocerlo, y solo quedará un sueño”, escribió una usuaria extranjera, dando prueba del éxito que las ficciones argentinas tenía en el exterior en los 90. Nano trascendió fronteras, se vio en más de 70 países, se dobló o subtituló en más de 20 idiomas

Kshamenk estuvo durante 33 años en este parque de atracciones de la Costa Atlántica Archivo

Según informó Mundo Marino a través de un comunicado, Kshamenk murió a causa de un paro cardiorrespiratorio: “Con inmenso dolor queremos comunicar que en el día de hoy, rodeado de sus cuidadores y del equipo veterinario, Kshamenk nos dejó (…). Todo indica que se trató de un cuadro asociado a su avanzada edad, del cual no pudo recuperarse a pesar de los esfuerzos y la atención permanente de los profesionales dedicados a su cuidado".

Tras destacar que vivió por encima de la expectativa de vida promedio de una orca macho, el equipo confesó el dolor que siente por su partida. “Con él se fue una parte de cada uno de nosotros. Somos un equipo enorme de personas que dedicamos nuestra vida a asegurarle el mayor bienestar las 24 horas de los siete días de cada semana durante 33 años. Era parte de nuestra familia. Nos queda la tranquilidad de que lo hemos cuidado con todo nuestro amor y la certeza de que lo que él nos ha enseñado es un legado invaluable que nos permitirá seguir trabajando por la conservación de muchos otros animales”, manifestó Juan Pablo Loureiro, jefe veterinario de este parque de atracciones.

La orca Kshamenk y Florencia Speciale, su entrenadora en Mundo Marino Mundo Marino

La historia de este ejemplar, que participó de innumerables shows durante más de tres décadas, se remonta a febrero de 1992 cuando una alerta llegó a los rescatistas de Mundo Marino. El aviso, realizado por vecinos de la zona, aseguraba que habían varado cuatro animales en la Ría de Ajó que desemboca en la Bahía de Samborombón. Sin embargo, cuando los profesionales llegaron encontraron solo a una pequeña orca. “En un primer diagnóstico se observó que el animal atravesaba una situación crítica. Se intentaron distintos métodos para poder efectuar el rescate y reinserción, pero todos fueron infructuosos, ya que el animal estaba muy débil. La única alternativa que quedó fue tratar de llevarlo a las instalaciones de Mundo Marino, con la aprobación de las autoridades nacionales, para que pudiese recibir un tratamiento adecuado para su recuperación”.

Kshamenk, la orca que fue rescatada de un varamiento en 1992 Mundo Marino

El proceso fue muy largo y complejo y, pese al frecuente reclamo de grupos animalistas por el fin del cautiverio y su liberación, desde el oceanario explicaron que esta situación necesaria para salvarlo hizo que la orca se acostumbre al contacto humano y tome a sus cuidadores como parte de su nuevo grupo social, haciendo imposible su reinserción.