El hijo de Sean Penn y Robin Wright habló de la difícil relación que mantuvo con su padre en la adolescencia

Como cualquier adolescente, durante algunos años, Hopper Penn estuvo en guerra con su padre, Sean Penn. Lejos de importarle la condición de estrella que tenía el actor frente al público en general, para él era simplemente el hombre que le ponía los límites y lo educaba en casa, y eso provocaba constantes fricciones entre ellos.

“Era estricto y yo siempre me metía en problemas”, recordó Hopper, que hoy tiene 29 años y aparece en el número de los hombres más sexys de PEOPLE como parte de una sección sobre hijos famosos. “ Nos peleamos durante mucho tiempo, pero ahora es muy relajado. Se ha relajado con la edad” , agregó.

Al crecer en el norte de California, “estaba bastante alejado” del estilo de vida de Hollywood, dijo Hopper, cuya madre es la actriz Robin Wright. “Sabía que mi padre era conocido y que mi madre era conocida. Íbamos a los estudios de cine, pero nada más. Cuando nos mudamos de nuevo a Los Ángeles, me decían cosas en la escuela, me hacía sentir incómodo” , confesó.

Sean Penn junto a sus hijos Hopper y Dylan Penn Getty Images

Hoy en día Hopper, que actuó junto a su padre en Flag Day, en 2021, dice que siente un nuevo aprecio por la carrera de su progenitor, dentro y fuera de la pantalla. “Milk es una de mis películas favoritas”, aseguró Hopper. “Y luego The Falcon and the Snowman”, agregó.

Sin embargo, lo que más admira de su papá no es su trabajo en frente de la cámara. “Cuando fue a Haití [tras el catastrófico terremoto de 2010], nunca había visto esa faceta suya. Fue algo que le nació de inmediato, y fue muy inteligente con todo lo que hizo. El estado de emergencia es su lugar, siento que es el que más calmado se queda cuando hay caos. Es realmente genial ”, reflexionó.

Hopper, que sigue estando muy unido a su madre, se alegra de tener tiempo libre con su papá o de poder ponerse al día cuando se encuentran luego de separarse por un tiempo. “A mi padre le gustan mucho las videollamadas y los mensajes de texto”, dice Hopper de Penn. “Pero cuando envía mensajes de texto, son como novelas. Tiene que enviarlos en cuotas, así que rara vez los leo”.

“Como padre, siempre he apoyado a mis hijos y he intentado impulsarles hacia sus sueños, así que no cambio detrás de la cámara. Como actor creo en disfrutar en todo momento, incluso cuando paseas por el lado más oscuro de los sentimientos. No me asusta. En todo momento establezco un ambiente adecuado para la creación y si eso no lo hacés también como padre... Eso es malo”, decía el actor hace un tiempo sobre su paternidad.

Después de su mediático y escandaloso divorcio con Madonna, Sean Penn volvió a apostar al amor con la actriz Robin Wright, con quién estuvo casado catorce años y tuvo dos hijos. Los actores comenzaron a salir en 1990 cuando coincidieron en el rodaje de El clan de los irlandeses. Su romance fue tan pasional que poco tiempo después Wright quedó embarazada de su primera hija, Dylan Frances, y luego, de su hijo, Hopper Jack. Con una familia de cuatro, los famosos decidieron sellar su unión legalmente y contrajeron matrimonio en 1996.

“Una de las razones por las que volvimos a estar juntos era tratar de mantener a la familia unida. Si tú tienes hijos, es una familia, y entonces vuelves a intentarlo una y otra vez. Lo hicimos por una larga temporada”, le confesó Wright a The Telegraph en 2014, al hablar sobre las razones por las cuales a pesar de separarse en un par de oportunidades, no oficializaron el divorcio por mucho tiempo.

Tras el divorcio, Sean Penn y Robin Wright no siguieron siendo amigos. “Sean ve a los chicos. Ellos ven a su padre. Ellos me ven. Todos tenemos nuestras propias vidas”, reveló ella, mientras Penn aseguraba que después de la ruptura ya no se comunicaban con frecuencia.

