El incómodo encuentro de Sebastián Yatra y los Jonas Brothers en un baño

Son muchos los artistas que al comienzo de sus carreras miran con ojos de admiración a otros colegas que ya han alcanzado el reconocimiento que ellos desean. Sebastián Yatra, por ejemplo, es un fan declarado de los Jonas Brothers, quienes han servido de inspiración en el desarrollo de su carrera.

Mucho antes de que tuviese la fama con la que cuenta hoy en día, el colombiano se encontró a los hermanos en un bar de Nueva York. Allí se produjo un incómodo momento que no puede borrar de su cabeza. “Fue patético. Yo estaban celebrando mi cumpleaños 18 en Nueva York y entré en un bar con un DNI falso porque hay que tener 21 años para entrar. De repente vi detrás a unos tipos jugando también al billar”.

Cuando Yatra se dio cuenta de que los que estaban jugando detrás de él eran hermanos Jonas, no pudo dejar de observarlos durante toda la noche. Sin embargo, el joven no se animó a saludarlos, y mucho menos a contarles que él también se dedicaba a la música.

Sebastián Yatra creció escuchando, e idolatrando, a los Jonas Brothers

Después de un rato largo, el cantante tomó coraje y cuando Joe Jonas se alejó del grupo para ir al baño, no dudó en seguirlo. “Estaba literalmente orinando al lado de Joe Jonas. Fui el típico tipo que le habla a un famoso en el baño y le pregunta: ‘¿Cómo está? ¿Y? ¿Qué tal se siente? ¡Felicidades! ¡Qué bonito lo que estás haciendo!’”, recordó con pudor durante su paso por el programa español El Hormiguero.

“Me miró mal, me dio las gracias y se marchó. Yo me sentí super mal”, confesó Yatra con un poco de vergüenza. Sin darse por vencido, el intérprete de “Traicionera” fue en busca de otro de los hermanos, y antes de abandonar el lugar, logró estrechar sus manos con las Nick Jonas. “Me lavé las manos”, aclaró entre risas.

Muchos años más tarde, Yatra tuvo su revancha con los Jonas Brothers cuando grabaron el sencillo “Runaway”. Ni bien se volvieron a ver, ahora como cuatro artistas consagrados, el colombiano no dudó en contarles la historia del baño para reírse un rato juntos.

Yatra se encuentra actualmente presentando su último disco, Dharma, con el que vendrá a dar algunos shows a la Argentina en agosto de este año. El cantante comenzará su recorrido por el país con un show en el salón Metropolitano de Rosario, el miércoles 3 de agosto, luego se presentará en la Plaza de la Música de la ciudad de Córdoba, el viernes 5 de agosto, para finalmente subirse al escenario del Movistar Arena de Buenos Aires, el viernes 12 de agosto.

Durante sus últimas entrevistas, el artista explicó el significado detrás del nombre del disco: se trata de una palabra de origen hindú, que es lo contrario al karma y que representa “lo que te llega a la vida por las cosas que haces bien, es un regalo”, precisó. Simboliza todo lo que significa para el músico poder compartir su música con el público.

El colombiano es uno de los músicos latinos más influyentes de los últimos tiempos. Recibió premios en las categorías de “Artista Latino del Año” y “Mejor Videoclip” por sus éxitos “Traicionera”, “Chica Ideal” o “Pareja del Año” en Los 40 Music Awards y fue nominado a “Álbum Pop Latino del año” y “Artista Pop Latino del año” en los Billboard Latin Music Awards. Como si fuera poco, fue ocho veces nominado al Latin Grammy, la última vez en la categoría de “Mejor Canción Pop” por su balada “Adiós”, la canción que escribió junto a Pablo López.