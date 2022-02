Channing Tatum: el actor de Magic Mike habló del trauma que no le permite ver películas de Marvel

A Channing Tatum no podría irle mejor. El exitoso actor, productor y empresario, que en estos días está en plena promoción de Dog, su primera película como director, tiene una de las carreras más variadas en Hollywood, un romance con una de sus estrellas más rutilantes -Zoë Kravitz- y una multiplicidad de proyectos por venir. Pero lo que no tiene Tatum, alma pater de las películas de Magic Mike y de los shows en vivo derivados de ellas, es una película de Marvel. Y, como explicó a la revista Variety hace unos días, ese faltante lo entristece mucho . Tanto que, a diferencia de lo que le ocurre a la mayoría de la población mundial, no puede ver las películas de superhéroes creadas por ese estudio. Y todo porque hacia 2016 su propia película adaptada del cómic Gambito naufragó antes de que se filmara un solo plano.

Tatum en una escena de la primera Magic Mike

En aquel tiempo, con el éxito de Magic Mike como garantía, Tatum y su socio creativo Reid Carolin (¿estará su sociedad construida sobre la base de que los nombres y apellidos de ambos parecen intercambiables?), le propusieron a Marvel desarrollar y dirigir la película de Gambito cuando contrataron al actor para que la protagonizara. Uno de los X-Men más populares -de breve aparición en X-Men Origenes: Wolverine, donde lo interpretó Taylor Kitsch por problemas de agenda de Tatum-, en el guion escrito por el actor y su socio el personaje derrochaba encanto y personalidad. En los cómics Remy Etienne LeBeau, el nombre “civil” del superhéroe, no solo tiene la habilidad de manipular los objetos con su energía mental sino que además es una rareza entre sus pares.

Channing Tatum y Zoe Kravitz juntos en Nueva York. La pareja es el objetivo más codiciado de los paparazzi hace meses The Grosby Group

“La mayoría de los trajes de los superhéroes son utilitarios: Batman tiene su cinturón. Pero Gambito no está interesado en la practicidad, sino en usar el traje que se vio en la última semana de la moda en París. Se pone lo que le parece cool porque ama la moda”, detallaba Tatum en la nota con Variety, donde también admitió que el estudio, Fox, no estaba para nada entusiasmado con que él y Carolin la dirigieran. Pero ellos, aunque nunca habían dirigido, insistieron al punto de comenzar a trabajar en la selección de actores y la búsqueda de locaciones en Nueva Orleans, ciudad originaria del personaje, donde también abrieron una oficina de producción. Una considerable inversión para Fox que estaba al borde de un cambio histórico monumental.

Según recuerda ahora Tatum su punto de vista sobre Gambito era similar al que, años después, se aplicaría a otros de los rebeldes mutantes: Deadpool, otro personaje que corrió peligro de perder su posibilidad de la historia propia por disputas entre Marvel y Fox. “ Queríamos hacer una película que fuera una comedia romántica de superhéroes. La premisa era que lo único más difícil que salvar al mundo es hacer que una relación amorosa funcione ”, explica Carolin en la nota de Variety, en la que se cuenta también que todos los planes del entusiasta dúo quedaron en suspenso y luego se desintegraron cuando en 2019 Disney compró los estudios Fox. Un cambio corporativo de los muchos que ocurren en la industria audiovisual que para Tatum se transformó en una decepción muy personal.

El exitoso actor y productor no pudo llevar su versión de Gambito a la pantalla grande Instagram

“ Quedé traumatizado cuando el proyecto se cayó definitivamente. Clausuré mi maquinaria de Marvel. Desde aquel momento no pude ver ninguna de sus películas. Amaba a ese personaje. Todo fue muy triste. Como perder a un amigo ”, exagera el actor, aunque rápido admite que si le ofrecieran el papel le encantaría interpretarlo aunque ahora, más sabio, piensa que no debería dirigir el hipotético film.

Casi una invitación para que Marvel reconsidere todo el proyecto. Y no haría mal en hacerlo. Después de todo, con las dos entregas de Deadpool descubrió que el público está más que preparado para ver una película de superhéroes pensada para el público adulto y con un personaje central con más gracia que nobleza. Tal vez ahora que el universo cinematográfico de Marvel tiene también una pata televisiva gracias a las plataformas Disney+ y Star+, haya llegado el tiempo de poner a Gambito en el centro de la escena. Y de paso, tratar la fobia al traumatizado Tatum.