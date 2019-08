El incómodo momento de Diego Brancatelli, de vacaciones en Miami

Diego Brancatelli, panelista de Intratables, se encuentra de vacaciones con su familia en los Estados Unidos Crédito: Instagram

Ya había ocurrido en 2017 y este sábado volvió a pasar... Una argentina se cruzó en Miami con el periodista Diego Brancatelli y lo increpó, haciendo hincapié en la supuesta contradicción entre su ideología política y su aparente "amor" por los Estados Unidos.

El video en el que muestra al panelista de Intratables, vistiendo una remera negra, un short y ojotas, haciendo las compras en un supermercado de aquella ciudad estadounidense, se volvió viral. En él, inconmovible y sin dejar de hurgar entre las góndolas, el periodista se ve obligado a enfrentar las preguntas y recriminaciones de una mujer que lo filma con su celular.

"Me parece que sos parecido a Brancatelli", comienza diciéndole, y él, sin mirarla, le responde: "El mismo". Entonces, la mujer sigue adelante con su cuestionamiento: "¿Y qué hacés en Miami?". Él, mirándola por primera vez a los ojos le retruca: "¿Por qué me filmás?".

"No es nada 'Nac & pop' venir a Miami", insiste la mujer. "No lo podés justificar... Te gusta 'Yankilandia' pero después vas y la defendés a Cristina (Fernández)". Ante el silencio del periodista y confeso militante kirchnerista, la mujer sigue con su monólogo: "Y acá no podés patotear a nadie, ¿no?, como lo harías en la Argentina. Dos veces en los Estados Unidos; en Miami. Por lo menos voy a respetar a tus hijos y no los voy a filmar, pero vos... ¡De piedra la cara!".

Este incidente se suma a otro que tuvo a la periodista Cecilia Insigna, esposa de Brancatelli, como protagonista. La notera de TN compartió en su perfil de Instagram una foto personal en la que se la ve sonriente, junto al cochecito de uno de sus hijos, en uno de los parques temáticos de Orlando. Frente a los comentarios que recibió, atacando en gran parte a su marido, decidió hacer un descargo.

"Hace unos días publiqué una foto en familia de mis vacaciones. Muchos comentarios fueron directo a criticar a mi marido, con la aclaración que no era contra mí. Yo les aclaro, todo lo que es insultar, descalificar o criticar a mi marido es hacerlo hacia mí también, pues somos familia", comenzó expresando.

Luego, continuó: "No entiendo qué puede pasar por la cabeza de alguien para a una foto hermosa en familia dedicarle palabras tan tristes y llenas de odio".

"La segunda parte de los comentarios iban directo a mi 'obesidad'. Entiendo que es por este mandato social, al que nos sumieron durante décadas, que dice que tenés que ser flaca... Si no sos, no sé, ¿una infeliz? Paso a contarles que mido 1.54 y peso 68 kilos. Soy feliz, y me importa un bledo cómo me vean, me siento diosa por muchos motivos pero, principalmente, porque me siento bien conmigo misma, y eso es lo único que me importa", siguió Insigna, en su descargo.

"Escribo esto, solo porque este perfil es público y muchas mujeres tal vez sufren estas situaciones todos los días y les duele o las angustia. Tenemos el poder de hacer lo que deseamos. Vivimos en una era donde empezamos a reivindicar y conquistar derechos como nunca. Que nadie te diga cómo te 'debés ver' o 'sentir'; hacé lo que quieras, pero hacelo para vos. Les mando un beso enorme. ¡El amor siempre vence al odio de los pobres de alma! Sean felices, laburen para eso porque en esta vida es lo único que importa: ser feliz y hacer felices a los tuyos", finalizó.