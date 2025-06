El tenso cruce de Brancatelli con un periodista uruguayo tras la condena a Cristina

La condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad tuvo repercusión a nivel mundial y, desde el programa televisivo “Polémica en el bar” que se emite por el canal 10 de Uruguay entrevistaron, vía Zoom, al periodista Diego Brancatelli para hablar al respecto. Pero la charla derivó en un tenso intercambio verbal entre el argentino y su par en el país oriental Julio Ríos. Hubo fuertes chicanas de un lado y de otro.

Minutos antes de comenzar la entrevista, Ríos ya se había manifestado al dar a entender que no tenía sentido hablar sobre la culpabilidad o no de la exvicepresidenta porque la Suprema Corte ya la había condenado. Brancatelli no perdió tiempo. Apenas se conectó, pidió contestarle a quien recién había hablado. “Soy Julio Ríos, nos conocemos desde el 2014″, le recordó el uruguayo y repasó dónde y cuándo se habían encontrado.

“Para vergüenza mundial, la Justicia argentina es una mafia. Lo único que hizo con este fallo es proscribir a Cristina, a la principal candidata de la oposición. Es una vergüenza. Si esto hubiera pasado en Venezuela estarían criticando a [Nicolás] Maduro”, comenzó diciendo Brancatelli. Y apuntó, de manera enfática: “Es unas decisión netamente política, electoral”.

“Se hizo una auditoría durante el macrismo para averiguar qué había pasado en las obras públicas y no hubo anomalías. Lo chequeó el propio gobierno de Mauricio Macri, que es quien está atrás de todo esto y quien metió la cola. La condena no prueba absolutamente nada. La Justicia está viciada de irregularidades porque los jueces o juegan con Macri al futbol o juegan al pádel en la quinta de Olivos”, prosiguió el periodista argentino ante el silencio de sus interlocutores.

Para Brancatelli, Macri “maneja la Justicia en Argentina porque como perdió poder quiso implosionar la política local”. Tras su primera exposición, el periodista fue consultado sobre las manifestaciones en apoyo a Cristina. “Las calles están colmadas de gente, de argentinos, y el pueblo se lo está demostrando con afecto”, dijo al respecto. Hasta ahí, la entrevista se desarrollaba de manera amena.

Pero fue entonces que Ríos quiso contestarle y le señaló que sabía cuál era la posición del invitado, a lo que Brancatelli lo interrumpió para aclararle que “nunca cambió”. “Branca, lo tengo claro. Yo te dejé hablar y te dejé exponer”, le retrucó el uruguayo al periodista argentino, quien le pidió que “no sea sensible”.

Ríos continuó su alocución y dijo que, a su entender, a Kirchner “no la proscribió nadie, sino que se autoproscribió”. “Lo que hizo Cristina fue aumentar la pobreza, haciéndole creer a los pobres que gobernaba para ellos. Expandía la pobreza. Daba subvenciones y no fomentaba el trabajo”, apuntó el periodista uruguayo.

“Intentar defender a Cristina de que no haya sido una de las corruptas más grandes de la historia de la Argentina es como intentar levantar un 5 a 0 a la altura de La Paz cuando vas perdiendo un partido. Te felicito y te admiro porque estás defendiendo algo absolutamente indefendible”, le dijo el cronista oriental a Brancatelli. Fue entonces que el argentino lo cuestionó, fiel a su estilo: “Julio, mezclaste un montón de cosas. Se ve que mirás muchos canales de noticias hegemónicos de la Argentina porque lo que decís es lo mismo que repiten como loros los periodistas argentinos”.

Ese comentario provocó la fuerte reacción de Ríos: “No, no, yo no repito nada como un loro. El que en todo caso repite como loro sos vos que sos un militante”. Brancatelli solo negaba. “Esto no es como en Argentina que uno va para meterle la pesada al otro”, siguió enojado el periodista uruguayo.

Brancatelli fue por más: “Estás en Polémica en el bar, tampoco estás en el salón de belleza a la vuelta de tu casa”. El panelista le pidió que no descalificara y marcó: “A pesar de que ustedes tuvieron el estilo de descalificar a la gente”. “Bueno, acá es un estilo que [Javier] Milei profundizó. Lo que yo digo es que estás alejadísimo y que tenés un desconocimiento absoluto de los que fueron los años de Cristina. O no conociste la realidad argentina o te informaste mal con los medios hegemónicos que informan como el o…”, lo chicaneó el invitado.

Brancatelli resaltó ciertos puntos del gobierno de Kirchner como que “la mayor parte de la gente que salió de la pobreza fue durante su gestión, donde lograron la dignidad”. “Los subsidios eran para la gente que no tiene porque fue un gobierno que pensó en los que menos tienen y ahora no está pasando. Ahora la gente se está cagando de hambre, por eso la gente ama a Cristina”, insistió.

En ese momento, fue el periodista uruguayo el que chicaneó a su interlocutor y le dijo que parecía que estaba hablando de la Argentina como si fuera Maldivas. “Tendría que haber ganado el kirchnerismo si todo hubiera sido así de perfecto”, dijo Ríos. “No fue perfecto, hubo problemas”, contestó Brancatelli y le apuntó: “Che, estás repitiendo lo mismo, aburrís”.

Otro panelista, el periodista Jorge Balmelli, le preguntó al periodista argentino por los “casos de corrupción en el kirchnerismo”. “¿Te da la sensación que Cristina no sabía nada de todo eso?”, le consultó, a lo que Brancatelli le respondió, tirándole una indirecta a Ríos. “Quizá vos parecés una persona más racional”, le dijo. “¿Brancatelli hablando de racionalidad? Me saco el sombrero. Es el chiste más lindo que escuché en mucho tiempo”, contraatacó el uruguayo.

“Me encanta domar a estos fanáticos del otro lado”, se rio Brancatelli, a lo que Ríos añadió, con ironía: “Vos sos un tipo objetivo sin nada de fanático”. En medio de una creciente tensión, el cronista de C5N aceptó no tener “nada de objetivo” y sentenció que Ríos buscaba “un exceso de protagonismo”.