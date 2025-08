¿Indirecta para Diego Brancatelli? La respuesta de Luciana Elbusto a una pregunta íntima

Luciana Elbusto volvió a ser tema de conversación en las redes sociales tras responder a una serie de preguntas de sus seguidores por sus historias de Instagram. La periodista respondió sin vueltas y sus palabras dejaron entrever cierta nostalgia por una relación pasada.

Ante una consulta íntima que fue leída por muchos como una referencia a su escandalosa relación con Diego Brancatelli, la comunicadora respondió con sinceridad, aunque no mencionaba nombres, cuando un seguidor le preguntó si extrañaba “al innombrable”.

“A veces se extrañan cosas, no sé si a alguien en particular. Ese mensaje al comienzo del día o antes de dormir, las videollamadas diarias, entrar a Instagram y que te dediquen un tema o un significativo posteo desde cualquier parte del mundo, compartir charlas, proyectos, entre otras cosas que hacen a lo cotidiano y que fueron parte de la vida de alguien tanto tiempo”, expresó.

Al final del posteo, sin embargo, la periodista sumó una frase con la que habría intentado responedr a la pregunta inicial: “Pero a esa persona, la verdad que no”, aclaró.

Las palabras de Luciana Elbusto a través de su cuenta de Instagram

Durante su vínculo con Brancatelli, se especuló con que habría existido un intercambio constante de mensajes, videollamadas e incluso publicaciones afectuosas en redes sociales. Cabe recordar que el romance entre Elbusto y su colega se mantuvo en secreto durante largo tiempo, pero en mayo de este año trascendió públicamente.

El escándalo surgió debido a que el periodista de C5N está casado desde hace más de diez años con Cecilia Insinga, con quien tiene dos hijos. Tras conocerse la relación, Brancatelli optó por mostrarse molesto con la difusión del vínculo paralelo que mantenía con la periodista, mientras que Elbusto dio a conocer algunos detalles de su romance.

La comunicadora también adelantó que enfrentará nuevos desafíos profesionales

En su interacción con sus seguidores, la comunicadora también aprovechó la oportunidad para anunciar que enfrentará nuevos desafíos en el terreno profesional, aunque no dio detalles concretos. “¿Cuándo vas a conducir vos un programa de chimentos”, le preguntó un seguidor. “No sé si programa, pero algo se viene muy pronto”, adelantó.

Chats subidos de tono

Tras la filtración de supuestos chats subidos de tono entre ambos meses atrás, Elbusto rompió el silencio en mayo y reconoció que había mantenido una relación cercana con el panelista en los últimos cinco años.

En diálogo con la revista Paparazzi, la periodista habló concretamente sobre el vínculo que la unió a Brancatelli y admitió que, si bien muchas de las versiones que circularon habrían sido falsas, sí existió una relación íntima entre ellos. “Se dijeron muchas cosas. Algunas son verdad, otras no. Dijeron que Diego me regaló cosas, como una camioneta. Nada de eso es cierto. Nunca me regaló nada. Tuvimos una amistad. Y es cierto que en los últimos cinco años volvimos a tener contacto. Después de la pandemia empezamos a generar un vínculo”, afirmó.

Además, reconoció que existieron encuentros personales y momentos compartidos: “Se vieron imágenes, fotos en una cancha. Lo que haya sido ese vínculo, cómo fue, qué sentimos, queda entre nosotros. Cada uno sabrá manejarlo y el tiempo dirá”, sugirió.

“Antes abría las redes para buscar temas sobre los que escribir. Ahora abro y me encuentro con mi cara. Aunque te digan que no mires, lo hacés igual. Por eso sentí que tenía que hablar”, sostuvo.

La periodista aseguró que enfrentó el conflicto sin poder resguardarse del todo: “Tal vez ellos [Brancatelli e Insinga] se resguardaron de una forma, y yo, que salgo a trabajar todos los días, me enfrenté a una guardia de cuatro horas en la puerta. No podía no hablar”, se excusó.