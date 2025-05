El inesperado cruce entre Ricardo Darín y Julio Chávez: “Es raro que diga que no me conoce”

En medio del éxito de El Eternauta en todo el mundo y el flamante estreno en teatro de La ballena, Ricardo Darín y Julio Chávez se convirtieron en los inesperados protagonistas de un tenso cruce mediático.

El domingo, en una entrevista publicada por Tiempo Argentino, el actor que encarna a Juan Salvo en la adaptación del cómic de Héctor Germán Oesterheld fue muy crítico con las ficciones que ponen el foco en las transformaciones físicas de los actores. “A mí me gustan los actores y actrices que cuando actúan me cuentan una historia. No me interesa ver piolines de supuestas destrezas. Muchos creen que para actuar bien hay que subir 20 kilos , interpretar a un parapléjico o aparecer con una cicatriz enorme. Después, pueden estar como el culo en lo que hagan, pero como están transformados…'“, sentenció Darín.

El backstage de "La Ballena" y la transformación de Julio Chavez

Al mismo tiempo, el protagonista de Farsantes dio otra entrevista en la que le preguntaron qué talento robaría, si pudiera, y a quién. “ A Ricardo Darín [le robaría] el talento de sociabilidad que tiene” , aseguró sin dudarlo. Y explicó los motivos: “El otro día lo estaba escuchando y pensaba qué conocedor que es. Seguramente es uno de los motivos por los que se ha expandido tanto, además de sus condiciones, por su sociabilidad, su inteligencia social, que yo no tengo”.

En ese sentido, la periodista Tatiana Schapiro le consultó cuál es el vínculo que tiene con Ricardo y su respuesta sorprendió a todos. “ No lo conozco . No tenemos vínculo, solo tuvimos cuando éramos muy pequeños e hicimos una telenovela juntos. A mí me echaron de esa telenovela por mal actor, y él empezó a armar una increíble carrera . Es un buen jugador de un cierto juego, y yo soy un pésimo jugador en ese sentido. Cuando lo veo o lo escucho digo: ‘Qué condiciones que tiene’. Independientemente de lo que le pase a él en verdad, que no sé qué le pasa, pero eso no importa. Tiene que ver con el charme que tiene para ciertas cuestiones. A veces lo veo y le envidio eso", expresó Chávez.

“¿Vos le creés esa simpatía?“, repreguntó la periodista. ”No importa si es de verdad o no, lo que importa es qué bien que lo actúa. Es encantador, es inteligente en el trato social, es piola, y no importa si lo actúa o lo es es “, concluyó.

Las repercusiones mediáticas no tardaron en llegar y hubo quienes recordaron a través de las redes sociales la vez en que Julio Chávez contó que se negó a formar parte del elenco de Relatos salvajes, la aclamada película de Damián Szifrón, porque no quería figurar debajo de Ricardo Darín en el cartel, motivo por el que, finalmente, ese papel quedó en manos de Oscar Martínez.

“Los más malos...”

Pero el cruce no terminó ahí. Darín fue consultado por el móvil de Intrusos (América TV) sobre su actual relación con Chávez y los posibles motivos de sus dichos: “Yo no tengo ningún dime y direte, lo único que hago es hablar maravillas de él. No sé qué le pasó, pero no solo yo, nadie lo sabe, habría que preguntarle a él”.

Hábil declarante, tal como lo definió su colega, Ricardo continuó: “Escuché lo que dijo, tiene un pequeño tufillo a cierta ironía , pero tampoco se lo puede acusar de que sea despectivo porque se supone que es un elogio, un halago. Los más malos, como vos [en referencia a Pablo Layús, el cronista de Intrusos] y yo, podemos inferir que se trata de una ironía, pero yo no tengo absolutamente nada con él. Es raro que diga que no me conoce, yo lo conozco hace 50 años , me acuerdo bien de él".

Fue entonces que el periodista le preguntó si cree que el protagonista de La ballena quiso menospreciarlo o simplemente siente envidia de su éxito. “No creo que su objetivo sea bajarme el precio como actor, tampoco está en sus posibilidades. No tiene por qué envidiarme, si le va bárbaro, y no creo que sea maldad”, acotó. “¿Y qué es? ¿Picardía?“, indagó Layús. ”Puede ser. Ojalá sea bienvenido al terreno de los que utilizan la picardía, la ironía, la inteligencia social", remató Darín, dando por cerrado el asunto.