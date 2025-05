El mal momento de Leticia Brédice: fue víctima del hackeo de su celular

Leticia Brédice enfrenta un difícil momento, tras haber sido víctima del hackeo de su teléfono celular . En las últimas horas, su entorno reveló que la actriz vive una profunda angustia, ya que desconocidos accedieron a su dispositivo y habrían intentado estafar a otras personas haciéndose pasar por ella.

La situación fue difundida por el periodista Juan Etchegoyen a través de su ciclo Mitre Live, donde reveló que allegados a la artista lo contactaron para hacer público lo ocurrido. “Me dicen que le hackearon el teléfono a Leticia y están pidiendo dinero por WhatsApp. Desde acá les digo a aquellas personas que supuestamente Leticia contactó que no respondan y que no envíen dinero”, advirtió el comunicador.

Los estafadores ya habrían comenzado a escribirle a colegas y conocidos de la actriz simulando ser ella, en un intento de obtener dinero a través de una modalidad que se ha vuelto habitual en los últimos años.

“Leticia está desesperada con el tema y ya pidió a sus abogados que tomen cartas en el asunto”, expresó Etchegoyen en referencia al estado de ánimo de la actriz ante el supuesto robo de su identidad digital.

“Cuando se dio cuenta de lo que pasaba, no sabía qué hacer . Por eso pidió a personas de su confianza que expresen este pedido que les estoy diciendo y alertaran a todos los contactos posibles”, añadió el periodista. Y sumó: “Los voy a mantener informados y seguramente Leticia contará lo sucedido en las próximas horas en sus redes sociales”.

El caso de Brédice pone el foco en la problemática de las estafas digitales, procedimientos a través de los cuales los delincuentes acceden a la lista de contactos de la víctima y envían mensajes suplantando su identidad para pedir dinero. “Es muy complicado detectar de dónde proviene este tipo de delito. Es una dinámica que crece a pasos agigantados”, reflexionó Etchegoyen

Víctimas de ciberdelitos

Mercedes Moran, también fue víctima de un ciberdelito DIEGO SPIVACOW / AFV

Al igual que Brédice, otros famosos han denunciado en el último tiempo haber sido víctimas de ciberdelitos. El año pasado, Mercedes Morán sufrió el hackeo de su cuenta de WhatsApp, desde la cual los estafadores también se habrían dirigido a algunos de sus contactos pidiendo dinero y datos personales. En consecuencia, la actriz compartió un comunicado en las redes sociales informando de la situación y solicitando a sus conocidos que ignoraran los mensajes que generaran sospecha. “Me hackearon el WhatsApp, no respondan ni manden dinero. No soy yo quien les envió ningún pedido”, solicitó en ese momento.

En 2023, Ernesto Tenembaum también contó que le hackearon el WhatsApp y estafaron a una compañera suya por $120.000 . El periodista precisó cómo fue el modus operandi de los ciberdelincuentes que se apoderaron de su cuenta de mensajería para pedirles dinero a sus contactos. “Un tipo trataba de entrar a mi cuenta con la computadora y (para validar) desde WhatsApp me enviaron un código a mi teléfono, ellos (los estafadores), me pidieron que les diera ese código, y yo se los di... Los primeros que me dijeron ‘sos un pelotu...’ fueron mis hijos; inmediatamente me empiezan a llegar llamadas diciendo que estaban pidiendo guita en nombre mío. Hubo dos personas que cayeron: una pudo darse cuenta rápido y anuló la transferencia de $75.000, y la otra que cayó fue Yami [por Yamila Segovia, colega del periodista]. Habíamos hablado justo antes de la llamada (de los estafadores) y después, justo les dicen que yo tenía un quilombo, que pagué algo y tenía bloqueada mi cuenta (bancaria). Entonces le piden: “¿No me pasás $120 lucas?”.