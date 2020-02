El mensaje de apoyo de Daniel Osvaldo a Jimena Barón

El posteo de Daniel Osvaldo en defensa a Jimena Barón Crédito: Instagram

Daniel Osvaldo salió a defender a su exesposa, y madre de su hijo Morrison, Jimena Barón luego de la polémica por la difusión de su nueva canción. "Yo te banco a muerte", afirmó en una publicación de Instagram el jugador de fútbol de Quilmes.

" Yo te conozco y sé que no merecés toda esta mierda. Esto también va a pasar y vas a salir adelante como siempre lo hiciste. Ladren lo que ladren los demás", afirmó Danistone. Además salió a atacar a quienes la criticaron, a quienes clasificó como hipócritas. "Ustedes que tanto critican, ¿tan perfectos son che? si quieren ser ejemplo, ¡prediquen amor! O aún no se dieron cuenta que como sociedad dejamos bastante que desear? Pónganse pillos y no sean tan crueles, que todo vuelve", agregó el deportista.

Los últimos días fueron muy complicados para Jimena Barón. La cantante publicó su nueva canción "Puta", cuya difusión fue a partir de una imagen en la que se podía ver a Barón posando como en los afiches que ofrecen servicios sexuales en la vía pública junto a un número de teléfono. Luego de que se viralizara la foto, el público salió duramente a criticarla, entre las detractoras se encontraron Susana Trimarco, madre de Marita Verón, y Naomi Preizler entre otros.

Por su parte, Barón se vio obligada a suspender dos shows que tenía previstos para este fin de semana. Esta noche iba a presentarse en la Fiesta Nacional de la Manzana, en General Roca, Río Negro. Sin embargo, el recital fue cancelado.

Lo mismo ocurrió con la presentación de Barón en la Fiesta Nacional de Los Jardines, en Villa La Angostura, Neuquén; allí, la artista iba a cerrar la jornada del domingo.

El diario Río Negro, por su parte, explicó que " la artista adujo un cuadro médico que le impide realizar sus shows; por lo que su representante se comunicó este sábado para informar al municipio de Villa La Angostura y de General Roca que cancelaba las presentaciones".