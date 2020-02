Susana Trimarco criticó a Jimena Barón por la polémica campaña de difusión

Susana Trimarco opinó sobre la polémica que se generó en torno a la campaña de promoción de Jimena Barón Crédito: Archivo

La controvertida campaña con la que Jimena Barón eligió promocionar su próxima canción, 'Puta', sigue despertando fuertes críticas y acusaciones. En esta oportunidad, fue Susana Trimarco, madre de Marita Verón, desaparecida el 3 de abril de 2002, y titular de una ONG que combate la trata de personas, quien salió a cuestionar a la artista.

"Si viene un tipo que te ofrece plata para acostarte con él, estás vendiendo parte de tu libertad y de tu cuerpo, y yo no estoy de acuerdo con que una mujer se prostituya. Creo que una mujer tiene que tener otras posibilidades de vida, otras herramientas para hacer y no desagradarse como mujer", dijo Trimarco en diálogo con Siempre show.

La campaña de Barón incluía una serie de afiches similares a aquellos que ofrecen servicios sexuales, algo que generó gran rechazo. La cantante también se había propuesto plantear el tema de la prostitución como oficio. "No estoy de acuerdo con lo que Jimena dice, porque, ¿De qué libertad me está hablando? O cuando dice que (las prostitutas) trabajan porque quieren. No, ellas están vendiendo parte de su libertad, su vida y su cuerpo por plata. Y eso no está bien. Eso es lastimarse uno mismo como mujer".

"Ponerle a la canción esa palabra me parece absurdo y aberrante, a mí no se me hubiera ocurrido. Me extraña mucho de esta chica que haga eso, siendo madre. Le hubiese puesto otro nombre a la canción, ayudando a que las mujeres seamos pulcras, cuidemos nuestro cuerpo, tengamos un trabajo y herramientas en las manos para trabajar dignamente. Prostituirse por plata no es un trabajo digno, es aberrante", concluyó duramente.

A raíz de las fuertes críticas recibidas por la campaña, Barón se vio obligada a suspender los shows que tenía previstos este fin de semana por cuestiones de salud. "Lamentablemente, Jimena no se siente emocionalmente en condiciones de realizar los shows. Pidió asistencia psicológica y psiquiátrica. Luego de la evaluación, los profesionales le contraindicaron realizar los próximos espectáculos", explicó la productora Atelofobia a través de un comunicado.

"A Jimena le resultó imposible procesar emocionalmente el grado de violencia que recibió a través de algunas de las expresiones que se hicieron en las redes sociales y algunos medios de comunicación", revelaba el texto que compartió la empresa que la representa. "También se le recomendó aislamiento de los medios y las redes sociales hasta tanto recupere su fortaleza".

Además de Trimarco, desde la organización Madres de Víctimas de Trata salieron a cuestionar fuertemente la postura de Barón. En las redes, publicaron un comunicado en el que señalan: "Lamentablemente, Jimena, el sistema prostituyente poco tiene que ver con mujeres decidiendo sobre sus propios cuerpos. De hecho, se parece mucho más a las caras de nuestras hijas en esos carteles encabezados por la palabra 'desaparecida'".

El jueves, la fundadora de AVIVI (ONG que ayuda a las víctimas de violación), María Elena Leuzzi, declaró que va a denunciar a Jimena Barón por apología del delito. "Queremos que se retracte y se interiorice en el tema de la trata. No creo que tenga malas intenciones, pero la vamos a denunciar. Nosotras la apoyábamos porque la veíamos como feminista y ahora nos decepciona con esto. La palabra puta es muy fuerte porque si bien todas las mujeres pueden elegir qué hacen con su cuerpo, hay muchas que no, que fueron secuestradas y las prostituyeron. Esto nos duele como mujeres y entre nosotras tenemos prohibido lastimarnos", explicó.