Naomi Preizler, volvió a apuntar contra Jimena Barón: "Que no se victimice más"

En los últimos días, la actriz y cantante Jimena Barón protagonizó una importante polémica a raíz de su última canción, " Puta". Debido a la campaña de lanzamiento del tema, que incluyó una serie de afiches similares a aquellos que ofrecen servicios sexuales, la artista recibió fuertes críticas porque la acusaron de tomar a la ligera un tema muy grave. En las últimas horas, la cantante Naomí Preizler también salió al cruce de Barón por la misma canción. "Que no se victimice más", disparó.

El eje de la nueva denuncia que recae sobre la intérprete de "La cobra", tiene que ver con lo que expresó recientemente: "Para alegría de muchos, les tiro un dato: no fui muy original. No soy la primera en hacerlo, es algo que ya se hizo antes, solo que jamás había generado polémica, seguramente porque sí soy la primera mujer que lo hace".

La campaña de Jimena Barón desató distintas polémicas Fuente: LA NACION

Justamente, lo que generó el enojo de Preizler fue que dijera que ella es la primera mujer en utilizar el término "Puta" en una canción. "Que no se victimice más y diga que es la primera mujer y la tiene difícil", disparó la expareja de Joaquín Furriel, quien lanzó -en noviembre del 2018- una pieza titulada "Fama de puta", que en pocas semanas logró más de dos millones de reproducciones en YouTube.

Por ese motivo, Preizler hizo su descargo en las redes. "Al ponerte en el lugar de víctima, estás totalmente anulando a todas las otras mujeres, y ni que hablar de artistas que han hecho esto", dijo. Y siguió: "Mi tema fue viral y creo que mucha gente lo escuchó en este país y en todo el mundo"

"Al tema no lo quiero prejuzgar porque es lo peor que podemos hacer las mujeres, pero quería dejar en claro para que se entienda: para nada me me molesta que haya otro tema que se llame 'Puta', al contrario, estará buenísimo pero que no confunda la línea delgada y más en este país donde es algo bastante polémico y delicado. Y más si no conocés los casos de verdad", señaló.

Esta no es la primera vez que estas cantantes tienen un cruce. En enero del 2019, Jimena Barón publicó una foto con el nombre de la canción de Preizler, quien salió al cruce y la critico duramente.