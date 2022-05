El imponente look que eligió la hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin para su gran fiesta de cumpleaños

Apple Martin, hija de Gwyneth Paltrow y Chris Martin , cumplió el sábado 18 años y decidió celebrar la ocasión junto a su familia . Si bien la joven tiene sus redes sociales en modo privado ya que es muy recelosa de su intimidad -lo mismo sucede con su hermano, Moses Martin, de 16-, su mamá posteó una imagen en su cuenta de Instagram en la que se podía ver el look elegido por Apple para la fiesta de la que Paltrow no compartió ninguna imagen, resptando así los deseos de su hija.

En la imagen, a Apple se la puede ver mirándose al espejo mientras posa con un vestido blanco de seda con detalles de encaje, el cabello semirecogido, y unos pendientes. En la publicación, que cosechó cerca de 150 mil likes, Gwyneth le dejó un dulce mensaje a su hija, y se mostró muy emocionada por lña llegada de su cumpleaños.

“18. Esta mañana me estoy quedando sin palabras”, comienza el texto de la ganadora del Oscar. “No podría estar más orgullosa de la mujer que sos. Sos todo lo que jamás soñé y mucho más. Estar orgullosa no empieza a describir lo que siento, mi corazón está hinchando por sentimientos que no puedo poner en palabras. Sos una persona profundamente extraordinaria en todos los sentidos. Feliz cumpleaños, mi niña querida. Espero que sepas lo especial que sos y cuánta luz les has traído a todas las personas que tuvieron la suerte de conocerte. Especialmente yo. Lo digo todo el tiempo y nunca pararé. En palabras de la tía Drew, yo nací el día en que vos naciste. Te amo, mamá”, concluyó la fundadora de Goop, muy conmovida con motivo del cumpleaños de Apple.

Paltrow, quien estuvo casada con el frontman de Coldplay de 2003 a 2014, fue mamá de Apple el 14 de mayo de 2004 y de Moses, el 8 de abril de 2006. El ex matrimonio, como ya lo han compartido, mantiene un excelente vínculo. “Tenemos esa idea de que porque hay una ruptura no podemos seguir amando cosas de esa persona que ya amábamos, y eso no es verdad”, había explicado Gwyneth en ese momento. “Terminás tu matrimonio, pero seguís siendo familia. Va a ser así para siempre. Algunos días no son tan buenos como pueden parecer. Tenemos días buenos y días malos, pero creo que todo se encamina al mismo propósito de unión y amor, y de qué es lo mejor para ellos [en referencia a sus hijos]”.

La actriz y empresaria volvió a casarse en 2018 con el productor Brad Falchuk , de quien se muestra muy enamorada.

Gwyneth estuvo a punto de morir en el parto de su hija

En octubre del año pasado, Gwyneth hizo una impactante revelación: que casi pierde la vida en el parto de Apple. En una entrevista para el podcast Armchair Expert, Paltrow habló con los coanfitriones, Dax Shepard y Monica Padman, sobre sus experiencias al tener dos cesáreas con sus hijos, y contó que “casi muere” al dar a luz a Apple, y que tuvo una cesárea de emergencia con su primogénita.

“Mi hija nació de emergencia y fue una locura. Casi morimos”, expresó. Paltrow y su entonces esposo han sido abiertos en el pasado al hablar sobre aquel parto, que incluyó 70 horas de trabajo previo. Si bien no brindó más detalles sobre esa experiencia traumática, luego se explayó sobre las presiones y juicios que recaen sobre las madres. En cuanto a los cambios que sufrió sobre su cuerpo tras el nacimiento de sus hijos, Paltrow sumó: “Deja cicatrices y decís: ‘Eso no solía estar allí’. Y no es que sea algo malo pero está ahí”.