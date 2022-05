El partido que unió a Rodrigo De Paul con Tini Stoessel, la China Suarez y Camila Homs en Madrid

La columnista de Intrusos, por América TV, Marcela Tauro, reveló este jueves que la cantante Tini Stoessel, la actriz María Eugenia “La China” Suárez y la influencer Camila Homs, todas ellas vinculadas -de un modo u otro- con el futbolista Rodrigo De Paul, habrían coincidido el mismo día en el Estadio Wanda Metropolitano del Atlético de Madrid, donde juega el volante de la Selección Argentina.

“Se acuerdan esa vez que nuestro colega Flavio Azzaro dijo: ‘Hablé con Rodrigo de Paul y me negó que la China le escribió'. Va a tener que confirmar ahora qué hacía la China Suárez en el estadio de Madrid en el mismo momento que estaba Tini en el palco con la mujer de Diego Simeone (Carla Pereyra), y Camila”, que -por entonces- era la esposa del jugador.

En ese sentido, la cronista descartó que Suárez haya estado allí por invitación de otro jugador, o por su amor al fútbol, al margen de ser hincha de River Plate. “En ese momento, estaban las tres en una misma cancha, viendo a la misma persona”, afirmó la cronista, y agregó: “La verdad que todos lo vieron, y todos sabían. Que tenga cuidado Tini, dicen, porque aparentemente habría cortado eso”.

A su vez, la locutora confirmó que Homs, madre de los dos hijos de De Paul, está al tanto de la situación y que hasta tuvo acceso al chat de su expareja y Suárez. “Vio la conversación con La China, y sabe que estuvo en la misma cancha mientras estaba Tini”.

El partido que unió a Tini, la China y Camila Homes en el estadio de Madrid

Por otra parte, Tauro dijo que “ahora las mujeres de los jugadores no están contentas con De Paul”, y que las personas que fueron testigos de esta coincidencia están relacionados con otros futbolistas. “Se enteraron todos y se hacen los tontos”, sentenció.

Asimismo, la periodista indicó que la relación entre el mediocampista de 27 años y Stoessel habría empezado en julio de 2021, aunque la expareja de De Paul se habría enterado antes del affaire de Rodrigo con la actriz de Terapia Alternativa. “Cuando fue ‘el Wandagate’, no es que inventaron que De Paul se había escrito con la China. Él no quiso quedar pegado y dijo: ‘Yo no me hablo’”.

Para reforzar su información, recordó que el fotógrafo que tomó las imágenes de Tini y el deportista, había dicho en una ocasión que Camila y la cantante de temas como “Mienteme” y “Bar” coincidieron el mismo día en la cancha del conjunto “Colchonero”.