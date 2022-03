Toda la intimidad del festejo de cumpleaños de la China Suárez: fiesta secreta, cambios de look y algunas ausencias inesperadas

La “China” Suárez cumplió 30 años y lo festejó con una súper fiesta para 60 invitados en un reconocido bar de la ciudad. Esta mañana, Socios del espectáculo contó detalles de la celebración y habló con algunos de los que dijeron presente.

“Fue una fiesta secreta en el Trade Sky Bar. Ella llamó a cada uno de sus amigos para invitarlos”, contó Luli Fernández en el ciclo de eltrece. Respecto al gran festejo, éste se dividió en dos: primero hubo un coctel íntimo en la terraza del lugar y luego una fiesta con baile en el piso 19. “Duró de 19.30 a 3 de la mañana. Ella se preparó en el Park Tower y tuvo tres cambios de look. El primero fue de Etiqueta Negra, el segundo de Jorge Rey y el tercero de Natalia Antolín”, agregó la panelista.

La ambientación en rojo, rosa y bordó estuvo a cargo de Ramiro Arzuaga, quién también dio detalles de la gran fiesta: “Estuvo todo divino. Primero hubo un cóctel más íntimo en la terraza para los más cercanos. Tenía una mesa reservada porque se ve la caída del sol con el obelisco de fondo”, confirmó el profesional.

Tras revelar que de la familia sólo estaba su mamá, su hija Rufina, su peluquero, su cuñada y su novio, Fernández contó que el festejo tuvo varios momentos sorpresa, incluida una piñata y un espaldar de plumas para la protagonista: “Uno de ellos fue cuando le pusieron el tema de Casi Ángeles y todas sus amigas se pusieron una careta de ella (…) Hubo muchos tattoos con su cara, glitter y mucho brillo. También un show de un imitador de Luis Miguel. No hubo mucho canje, ella pagó todo”, reveló.

Uno de los memes que la China Suárez plasmó en su piel Captura Instagram

Respecto al menú, hubo una entrada de ceviche clásico, burrata y langostinos. Para el primer plato, la actriz eligió risotto, lomo Teriyaki y sushi, mientras que de postre hubo cheesecake y bombón de chocolate. “Por momentos, la China ofició de mesera junto a Cande Vetrano”, contó la modelo. Su comentario dio pie para que sus compañeros preguntaran por las grandes ausencias de la noche: “Falló Lali (Espósito), Santi Maratea y Mery Del Cerro, que avisó que no iba a ir porque tenía un casamiento de un allegado de su marido. Es la única que invitó del grupo que tenía con Paula (Chaves) y Zaira (Nara)”, advirtió.

Los invitados

Su amigo Peter Lanzani fue uno de los que dijo presente. No sólo en el festejo que la China hizo el sábado por la noche sino que también acudió en la semana a la casa de la actriz cuando festejó junto a sus más queridos. Al retirarse, el actor se topó con la prensa aunque no quiso emitir comentarios: “Nos dejan disfrutar, por favor. Yo entiendo que estás haciendo tu trabajo, pero déjennos disfrutar a nosotros”, lanzó un poco molesto ante las cámaras de eltrece.

Quien también asistió al gran festejo fue Fernán Mirás, con quien compartió el set en Argentina Tierra de Amor y Venganza: “La pasamos bomba. Bailé y comí, sobre todo bailé, algo muy raro en mí”, bromeó el actor que hace poco sufrió un aneurisma y estuvo en terapia intensiva. Tras revelar que le regaló una remera con un chiste (que no quiso develar), Mirás contó cómo es el vínculo que lo une con Suárez: “No nos vemos hace un tiempo, así que fue la ocasión para encontrarnos. Hace mucho no nos poníamos al día”.

Sin embargo, el actor se sorprendió cuando le preguntaron por el nuevo novio de la actriz. “No sé quién es el novio, no lo conozco. No me lo presentó. Había un montón de gente, la pasamos muy bien”, concluyó.

Marcela Rivero, la madre de la cumpleañera, también dijo presente y habló con la prensa a la salida: “Estuvo buenísimo. Muy lindo”, comentó. Sin embargo, prefirió el silencio cuando le preguntaron por el nuevo novio de su hija y por el conflicto que la actriz tiene con Benjamín Vicuña respecto a la casa de Pilar: “No puedo hablar de eso. Yo no me meto en esas cosas. Es todo mentira eso que dicen. No voy a opinar, perdón”, concluyó mientras se subía al auto.