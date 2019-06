El mensaje de Dolores Fonzi luego de superar el cáncer de mama

La actriz publicó una foto en Instagram del día de la operación. Fuente: Archivo

Hace algunas semanas, Dolores Fonzi contó que había superado un cáncer de mama y que por eso fue sometida a una masectomía, luego de que a su alrededor se generaran especulaciones tanto por parte de la prensa y como en las redes sociales. "El 8 de abril me diagnosticaron cáncer de mama. El 8 de mayo, después de someterme a una mastectomía, me declararon curada", escribió en Twitter. "Lo cuento porque sé que puedo ayudar, pero también entiendo más que nunca que una habla cuando puede, no cuando se espera que hable."

Aunque hasta el momento había elegido preservar su intimidad y la de su familia, y no volver a referirse al tema públicamente, Fonzi subió una foto del día de la operación a su cuenta de Instagram. En la imagen, la actriz está a punto de entrar al quirófano junto a Ezequiel Díaz, también actor y uno de sus mejores amigos.

"Recuerdos de este 2019 que ya se podría ir yendo", escribió Dolores. "Acá con @echidiaz representando una escena de ER sudaka hace casi dos meses". La publicación fue comentada con cariño y apoyo por muchas actrices cercanas a Fonzi, como Celeste Cid, Nancy Duplaa, Cecilia Roth, Carla Peterson, Mercedes Moran, y compañeras del Colectivo de Actrices Argentinas, como Marina Glezer, entre otras figuras del medio.

Inés Estévez escribió: "Nada ni nadie va a poder con semejante alma. Awante mamasita"; Celeste Cid puso "Guerrera hermosa"; "Guarrior y capitana. We love you", agregó Laura Azucrra. Muchos otros sumaron emojis de amor y aliento como Joaquín Furriel, Miss Bolivia y Leticia Brédice.

Después de la noticia, su hermano Tomás Fonzi habló sobre cómo transitaron en familia el difícil momento de Dolores."Cuando algo se cierne sobre la gente que uno quiere, empiezan a pasar cosas, aparecen emociones, sentimientos, pero también aparece lo bueno, una cosa muy esencial y básica de amor y protección", explicó.