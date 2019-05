Tomás Fonzi habló de la salud de su hermana, Dolores

El actor aludió a la red contención familiar que se armó alrededor de su hermana, a raíz de su tratamiento contra el cáncer de mama Fuente: Archivo - Crédito: Instagram

El 10 de mayo, a través de sus redes sociales, Dolores Fonzi contó que tuvo cáncer de mama y que, tras someterse a una mastectomía, los médicos la declararon curada. Sus palabras llegaron luego de que surgieran diversos rumores sobre su salud que la propia actriz decidió aclarar, respetando sus tiempos.

"El 8 de abril me diagnosticaron cáncer de mama. El 8 de mayo, después de someterme a una mastectomía, me declararon curada. Lo cuento porque sé que puedo ayudar pero también entiendo más que nunca que una habla cuando puede, no cuando se espera que hable", expresaba la artista por entonces.

En diálogo con el programa de espectáculos de El Nueve, Confrontados, Tomás Fonzi habló sobre cómo transitaron en familia el difícil momento de Dolores. "Cuando algo se cierne sobre la gente que uno quiere, empiezan a pasar cosas, aparecen emociones, sentimientos, pero también aparece lo bueno, una cosa muy esencial y básica de amor y protección", explicó el hermano de la actriz.

"Estuvimos todos muy confabulados en ese plan de amor y contención. La contención fue mutua porque acá la protagonista es Dolores, pero es clave y fundamental en la familia", añadió, y compartió que actualmente ve a su hermana poniendo en perspectiva el presente: "Uno a veces se confunde y se deja llevar por algunas cuestiones que no tienen nada que ver con la posta y se pierde de vista lo importante, las cosas que de verdad tienen sentido".

Respecto a la presión mediática que se posó sobre la actriz para que hablara sobre su salud, el actor fue muy claro. "Se pretendía que ella manifestara una cuestión que se filtró antes de estar lista para hablar. Por ahí es medio c.... Nada sorprendente tampoco, pero no pasó a mayores", concluyó Tomás.

Recordemos que Dolores, al hablar de lo padecido, también aclaró que sigue con "chequeos periódicos y preocupaciones", y aprovechó su popularidad para concientizar sobre la importancia de los chequeos: "El tiempo es oro en estos casos y si a vos te cuesta aceptar el peligro, contale lo que tenés a alguna amiga para que insista por vos", aconsejó la actriz.