El motivo por el que Matthew McConaughey estuvo distanciado de su madre durante 8 años: “Ella no podía evitarlo”

Matthew McConaughey acaba de estrenar uno de los proyectos más importantes de su carrera y de su vida: The Lost Bus (Apple TV+), la película en la que actúa junto a su hijo Levi, de 17 años, y su madre Kay, de 93.

La nueva película marca el regreso de Kay a la gran pantalla tras su cameo en Bernie y el debut cinematográfico de Levi. Los tres, brindaron una entrevista conjunta a People y más allá de las risas y de la complicidad evidente, hubo un tema que no pudieron esquivar: la distancia que madre e hijo mantuvieron por casi una década.

Fue Kay quien encaró el tema: “Estuvimos en una especie de receso”, disparó. Su hijo, entonces, reveló que desde hace un tiempo retomaron su vínculo y contó la razón por la que en determinado momento sintió que debía mantener a su madre a cierta distancia: “Durante unos ocho años me vi obligado a mantener con ella conversaciones breves durante nuestras llamadas telefónicas dominicales porque compartía mucha información con la prensa”, recordó.

Y agregó: “Le contaba algo el domingo en una conversación íntima entre madre e hijo, y el martes leía exactamente lo que le había contado en las noticias o lo veía en el periódico local. Ella no podía evitarlo”.

Según explicó el actor, la solución no se produjo luego de que Kay cambiara su comportamiento, sino cuando él se sintió más seguro con la fama. “En ese momento, me di cuenta que mi mamá podía decir lo que quisiera”, indicó. Y aseguró: “Es mucho más divertido ahora”.

A pesar del distanciamiento, el actor siempre habló muy bien sobre su madre y le agradeció públicamente por sus enseñanzas. En una reciente entrevista, McConaughey reveló la singular y efectiva fórmula que Kay McConaughey le enseñó para afrontar el desamor. Lejos de clichés o consuelos vacíos, su método combina una dosis de empatía con una estricta llamada a la acción para recuperar la autoestima y seguir adelante.

En diálogo con el pódcast The Diary of a CEO, el ganador del Oscar compartió que, tras una ruptura dolorosa, su madre le ofrecía un oído comprensivo y sensible. “Era una gran oyente, un oído muy sensible para ese tipo de dolores, para los corazones rotos”, explicó.

Sin embargo, este período de duelo tenía una fecha de caducidad muy clara. La “fórmula McConaughey” consiste en permitirse sentir el dolor intensamente, pero solo por un día. “Ella nos dejaba llorar la pérdida”, recordó el actor, pero enfatizó que el permiso para lamentarse no duraba más de 24 horas.

Al día siguiente, la estrategia cambiaba radicalmente. Su madre pasaba de ser un paño de lágrimas a una motivadora implacable. “Después de un día, ponía AC/DC a todo volumen”, relató McConaughey, que imitó el gesto de subir la música. Con esa energía, le recordaba su valor con frases directas y contundentes: “Vos lo valés. Ella se lo pierde. Vamos. Salí de la cama. ¡Vamos, amigo, podemos con esto!”.

Este enfoque directo, que podría parecer duro, estaba cimentado en el estilo de crianza “estricto pero amoroso” de Kay. Conocida como “MaMac”, inculcó en sus hijos una fuerte confianza en sí mismos y la importancia del pensamiento positivo. Una de sus enseñanzas clave era: “No entrás en una habitación como si quisieras comprar el lugar. Entrás como si fueras el dueño”.

Esta mentalidad es la base de su consejo para el desamor: reconocer el dolor, pero no permitir que defina tu valor. La lección de Kay McConaughey era clara: un día para el duelo, y al siguiente, la vida continúa con la cabeza en alto y la certeza de la propia valía.

Pese al útil consejo de su madre, a McConaughey no le va mal en el amor. El flamante actor está felizmente casado con Camila Alves, con quien comenzó su relación en 2006, tras conocerse en un club nocturno de Los Ángeles. La pareja se comprometió el 25 de diciembre de 2011 y se casó en una ceremonia privada católica el 9 de junio de 2012 en Austin, Texas.