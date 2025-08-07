El insólito motivo por el que Matthew McConaughey perdió el papel de Jack en Titanic

No hay dudas de que Titanic es una de las películas más icónicas de la historia del cine; entre cada una de las características que la hacen única, es imposible imaginarla con otros rostros. Sin embargo, Matthew McConaughey estuvo a punto de ser Jack, el enamorado de Rose -personificada por Kate Winslet-, y sorprendió al revelar el insólito motivo por el que quedó afuera y Leonardo DiCaprio fue quien ocupó aquel lugar.

La película Titanic volverá a Netflix tras la tragedia del submarino Titán (Fuente: ARCHIVO)

“Fui a leer con Kate Winslet, y no era una de las audiciones; lo filmaron, así que fue como una prueba en pantalla”, le contó a Rob Lowe en su pódcast Literally! con Rob Lowe en 2021. “Después de irnos, fue una de esas audiciones en las que me siguieron, y cuando salimos, me dijeron: ‘¡Qué bien!’. O sea, una especie de abrazos”, añadió.

Pese a que creía que todo marchaba viento en popa, la decisión de no continuar no fue de él, sino de los directores, quienes se desilusionaron por un detalle no menor. Según cuenta el próximo libro de memorias del productor de cine Jon Landau, el actor estadounidense era uno de los favoritos para el papel, ya que dejaba ver cierta química con Winslet, quien “quedó cautivada por Matthew, su presencia y su encanto”.

Matthew McConaughey reveló que podría haber encarnado un icónico rol en la película de 1997 Foto Instagram @officiallymcconaughey

“Matthew hizo la escena con el acento arrastrado”, recordó Jon, lo que llevó al director James Cameron a pedirle que la hiciera de nuevo sin su acento texano: “Eso es genial. Ahora intentémoslo de otra manera”. No obstante, tal como contó Landau, McConaughey no se mostró interesado en cambiar su acento y de manera contundente respondió: “Gracias, pero no”.

Contacto, la película que Matthew McConaughey protagonizó después de quedar fuera de Titanic

Pero no todo fue mal para Matthew, ya que gracias al rechazo de James Cameron, ese mismo año quedó seleccionado como protagonista de Contacto, un aclamado drama de ciencia ficción dirigido por Robert Zemeckis, donde compartió cartel con la ganadora del Oscar, Jodie Foster. En la cinta interpretó a Palmer Joss, un influyente teólogo y consejero de la protagonista, papel le permitió explorar un personaje más complejo y demostrar su versatilidad actoral, que no se limitaba solo a roles de galán.

Cuál fue el papel que Matthew McConaughey rechazó por 15 millones de dólares

Matthew McConaughey apareció en un episodio reciente del pódcast Modern Wisdom de Chris Williamson, en el que habló de su carrera y mencionó que el dinero no es determinante para la felicidad. “Ahora bien, el dinero, la fama, esa es la definición del éxito. Parece que quien tiene más es el ganador”, expresó y continuó: “Conocí a muchos hombres muy ricos que persiguieron ese dólar para tener éxito y ser relevantes por tener la mayor cantidad de dinero”.

Matthew McConaughey en una entrevista reciente se refirió al dinero y el éxito (Foto: Captura YouTube)

En ese sentido, comentó que “no hay manera de que sea menos feliz” al ganar menos dinero y reveló que rechazó 14,5 millones de dólares para protagonizar una nueva versión de Magnum, PI en 2008. “Había estado ausente el tiempo suficiente para convertirme en una nueva y buena idea. ‘¿Dónde está McConaughey?’”, le contó al presentador, a quien le dijo que no quería dedicarse solo a hacer comedias el resto de su vida.

Dos años más tarde le ofrecieron el papel de Ron Woodroof en Dallas Buyers Club de 2013, el cual le valió un Oscar. “Tomarme un año y medio libre y decir no a las cosas de una u otra forma me convirtió en una nueva y buena idea”, completó.