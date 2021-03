El motivo por el que Rami Malek quiso borrar de redes una foto de su pasado

La actriz Rachel Bilson y Rami Malek se conocieron en su adolescencia. Durante esos años, ambos cursaron en la Notre Dame High School, y participaron de diversos talleres de actuación. Y cuando el protagonista de Rapsodia Bohemia se convirtió en un sólido aspirante al Oscar por ese trabajo, su ex compañera compartió una foto de sus años en ese colegio. Pero ese recuerdo del pasado disgustó a Malek, que le pidió a Bilson que borrara la foto de las redes.

En el marco de una entrevista para el podcast Armchair Expert, la actriz de The O.C. contó que en febrero de 2019, subió esa foto junto a un texto que decía: “Hey Rami Malek, ¿de dónde sacaste esa cadena de oro?”. Luego, Bilson detalló: “Rami era un muy buen amigo mío. Estábamos en el mismo grupo. Incluso protagonizamos una obra juntos. Luego de esa etapa no estuvimos mucho en contacto”.

La imagen que disgustó a Rami Malek.

Hasta ahí, la intención de ella era recordar el pasado en común que compartió con el actor. Pero según confesó, los resultados no fueron los esperados: “Compartí una foto del pasado de un viaje de egresados en el que estuvimos en Nueva York. Estábamos súper nerd, y parecíamos dos zonzos, pero la quise compartir porque era divertida y porque me parece importante ser capaz de reírnos de nosotros mismos”. Pocos días después, la actriz recibió un mensaje inesperado.

Rami Malek le escribió a su cuenta de Instagram, y le pidió que por favor borrara la postal. “No es que me dijo: “Hola, ¿cómo andás?”, sino que fue al grano y puso: “Apreciaría mucho si eliminaras esa imagen. Soy una persona muy reservada”. Cuando leí ese mensaje, me puse nerviosa, y empecé a transpirar a lo loco”, reconoció la actriz. Luego de eso, Bilson comentó que no quiso tomarse a mal esa situación. Por ese motivo le pidió disculpas si su intención se malinterpretó, aunque reconoció que la decepcionó un poco recibir esa respuesta teniendo en cuenta que en el pasado ambos fueron muy buenos amigos.

LA NACION