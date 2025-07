El nieto de John F. Kennedy disparó contra Ryan Murphy: “Estás lucrando con el legado de mi familia”

Ryan Murphy es uno de los showrunners más importantes de los Estados Unidos y, en parte, su fama y su prestigio se deba a su talento para adaptar historias reales a la pantalla chica. En 2017, en Feud se metió con uno de los grandes mitos de Hollywood: la pésima relación entre Bette Davis y Joan Crawford, por un lado, y en la ambivalente relación de Truman Capote con las mujeres más importantes de la alta sociedad neoyorkina, por otro. Además, contó las desventuras del polémico diseñador Halston y se enfocó en los peores delincuentes en Historia del crimen estadounidense y en Monstruos. Pero uno de sus próximos proyectos fue el que desató el mayor escándalo de su carrera.

Murphy tiene previsto estrenar en febrero de 2016 una nueva serie centrada en las vivencias de una de las familias más importantes de la historia de los Estados Unidos, nada menos que los Kennedy. Y aunque todavía el proyecto está en etapa de producción, la polémica ya estalló.

Sarah Pidgeon and Paul Kelly, caracterizados como JFK Jr y Carolyn Bessette en las grabaciones de American Love Story Getty Images

El nieto de John F. Kennedy, Jack Schlossberg, salió con los tapones de punta contra el productor en una mordaz publicación que compartió en su cuenta de Instagram. Allí, criticó a Murphy por ganar dinero con el legado de su familia, sin realizar donaciones a ninguna de las causas que eran importantes para su tío, John F. Kennedy Jr.

“Estás ganando millones gracias a John, haciendo un espectáculo público de ello, pero no contribuirás con ninguna de tus riquezas a las causas que él defendió ni al legado de servicio público que representó”, escribió Schlossberg, de 32 años.

También compartió sus recuerdos personales, con quien fue considerado uno de los hombres más deseados de finales del siglo pasado. “Hola, Ryan Murphy. Mis primeros recuerdos son de John llamándome Jackolatern y ‘el nudista’, recogiéndome de la escuela en su Pontiac convertible”, rememoró Schlossberg. Y continuó: “Recuerdo haber sido el portador de anillos en su boda y el día que murió. También a Wyclef Jean cantando en su funeral. Se transmiten más recuerdos a partir de historias, como la vez que se quedó encerrado fuera de un auto en una intersección y le pidió al tipo que le gritaba si podía tomar prestado un palo de golf para romper la ventana y obtener las llaves, y luego lo hizo”.

Schlossberg anteriormente había compartido su desdén por la realización de American Love Story, que trata sobre la relación entre J.F.K. Jr. y su esposa, Carolyn Bessette, y sus trágicas muertes.

Carolyn Bessette y John F. Kennedy Jr. Tyler Mallory//Getty Images

La glamurosa pareja murió en un accidente aéreo en 1999 junto a la hermana de Carolyn, Lauren Bessette. “Para aquellos que se preguntan si su familia fue consultada alguna vez o tiene algo que ver con los nuevos programas que se hacen sobre él, la respuesta es no”, dijo Schlossberg en sus Historias de Instagram en junio.

“Que conste que la admiración por mi tío John me parece genial”, añadió. “Lo que no me parece genial es lucrarse de forma grotesca”, añadió.

John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette con su perro Friday. Evan Agostini//Getty Images

Pero esa no fue la única controversia que generó el proyecto. La elección del reparto y el vestuario de Carolyn en la serie también generaron comentarios negativos. La pareja central está interpretada por Sarah Pidgeony Paul Kelly, mientras que Naomi Watts le presta su cuerpo a Jackie Onasis.