El nuevo emprendimiento familiar de Adriana Brodsky que su hijo Javier soñó de chico y que encaró en plena pandemia

Esta mañana, Adriana Brodsky pasó por el living de A la Barbarossa y, tras confesar que en septiembre vuelve a las tablas con una obra de Aldo Funes, habló de su nuevo emprendimiento por fuera de la actuación. Junto a su hijo Javier, la actriz abrió un restaurante en la zona de Núñez: una propuesta de cocina de autor que vio la luz en plena pandemia.

“Estoy muy bien, hay que cuidarse un poco”, dijo Brodsky mientras Georgina Barbarossa halagaba su belleza a pesar del paso del tiempo. Y enseguida reveló cuáles son sus truquitos de belleza para estar siempre radiante. “Me cuido mucho en la comida, amo comer pero me cuido. También espiritualmente. No hago meditación ni nada de eso, simplemente trato de no interferir en cosas que no me interesan, trato de huirle a los problemas, ante el abismo trato de pasarlo lo mejor posible”, explicó.

Minutos después, la invitada habló sobre el nuevo emprendimiento que tiene junto a uno de sus hijos. “Este proyecto nació hace mil años. Cuando Javier era chiquito siempre me decía: ‘me gustaría tener un proyecto familiar con vos’. Pasaron los siglos y ese proyecto nunca aparecía. De repente, en plena pandemia me dice: ‘mamá, vamos a poner un restaurante’. A lo cual yo dije: ‘vos estás loco, todo el mundo está cerrando y vos querés abrir un restaurante’. Me parecía un absurdo y eso que yo soy optimista”, contó la rubia sobre cómo surgió la idea.

“Mamá, ¿me vas a acompañar o no. Mirá que esto va a ser un éxito”, le dijo su hijo, quién inmediatamente tuvo el sí de su madre. “Viste que las madres siempre estamos al lado y somos kamikazes. Con mucho esfuerzo, con lágrimas de sangre, pudimos abrir este restaurante y hoy es un éxito”, reveló feliz de haberse animado a este desafío.

Tras contar que el restaurante está en Nuñez y se llama Fontana Bar, la actriz comentó: “Hay una fuente en el patio, tiene un jardín enorme y la gastronomía y la coctelería son de autor. No cocinamos nosotros aunque me encanta la cocina. Pero esto es muy delicado”.

“En esta vida sólo me enamoré una vez”

En el terreno personal, Adriana Brodsky habló del amor de su vida y por qué desde hace años decide estar sola. “Yo me enamoré una vez (en referencia al padre de sus hijos) y para mí fue suficiente. Por ahí no fui correspondida pero en esta vida me enamoré una vez. Sé lo que es sentir el amor verdadero, desde el alma y para mí eso es maravilloso”, confesó quién inmediatamente explicó el motivo de su soledad: “El hombre necesita sexo con otras personas. No hay que prejuzgarlo, pero siento que es de otra manera a como somos nosotras”.

“Hoy lo más importante es el amor que siento hacia mi familia, que ese fue el objetivo que tuve en esta vida. Estos dos hijos que tengo son mi eje, mi cable a tierra y lo que más amo en este mundo”, agregó Adriana. ¿Nietos? “Me encantaría pero hoy los chicos piensan en viajar, proyectar, en el trabajo, están en otra”, los justificó.

Tras contar que hoy en día se sigue emocionando al recordar a Alberto Olmedo, “la bebota” reflexionó: “¿Quién no amaba al Negro? Su muerte me partió, como a todos. Lo sufrimos todos, conocidos y desconocidos, casi en el mismo nivel. Ayer me mandaron algo relacionado con él y me emocionó. Fijate el tiempo que pasó y todavía se me llenan los ojos de lágrimas. Es un tema que me sensibiliza mucho”, remató la actriz, quién en septiembre volverá al teatro con la obra Mi suegra o yo.