El nuevo round entre Mica Viciconte y Nicole Neumann

Mica Viciconte habló de todo en Los ángeles de la mañana: de su pareja, Fabián Cubero y de Nicole Neumann

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de octubre de 2019 • 17:39

Mica Viciconte frenó por unos minutos una producción de ropa deportiva para darle una nota a Los ángeles de la mañana, el programa que Ángel de Brito conduce por eltrece. "Me van a matar en Incorrectas y Moria", se excusó mientras tapaba su garganta con una bufanda. "No sabía que iba a hacer tanto frío; no soy la chica del clima sino la del deporte", bromeó.

Contó que va a hacer temporada en Carlos Paz, en una comedia con Pedro Alfonso y Paula Chaves. "Tengo ganas, aunque me da miedo porque soy marplatense. Pero me pareció copado y está bueno probar algo diferente. Aún no firmé pero voy a hacerlo. Fabián va a venir a visitarme, por supuesto. Lo mato si no; dos meses y medio sin verlo...".

Viciconte adelantó que Cubero se retira del fútbol el próximo mes de diciembre. "No está preparado, me parece. Pero nadie está preparado para ese cambio. De todas maneras, lo va a ir asimilando de a poquito. Hace 23 años que juega al fútbol y debe ser fuerte. Yo estaré para apoyarlo. ¿Qué va a hacer? Está con reuniones y planes; laburo no le va a faltar. Creo que va a seguir involucrado con Vélez. Por ahora está escuchando. Tiene que laburar como todos".

Sobre la posibilidad de ser participantes del Bailando por un sueño 2020, Mica dijo que a ella le encantaría. "Me veo esplendida en el 'Bailando' del año que viene. Ojalá. Pero Fabi, no creo. Si yo bailo medio pelo imagínense él: tiene movimientos de hombros muy lindos", rió.

Un tema infaltable en una charla con Mica es el de Nicole Neumann, ex de Cubero y madre de sus tres hijas: Indiana, Allegra y Sienna. Ayer por la noche, Cubero y Nicole se cruzaron en la fiesta de la revista Gente y la actriz saludó a quienes estaban charlando con el futbolista (entre ellos a Mariana Brey y Yanina Latorre), pero a él le dio vuelta la cara. "Soy mujer y puedo intuir, se cómo fue todo y estoy muy tranquila. Me comentó algo Fabi y le dije que se quede tranquilo", aclaró. Y agregó: "Defiendo a mi pareja porque lo amo. Trabajo con Moria como panelista y quizá parezca más protagonista que Fabi, pero no me meto en esa pelea. Si me preguntan, respondo. Todos tenemos una cautelar y trato de no meterme ni opinar, pero me preguntan".

También le preguntaron sobre su opinión acerca del viaje de Nicole a Punta del Este, donde tuvo que viajar sin sus hijas porque Fabián no firmó el permiso. "No me voy a meter en el viaje, no sé qué pasó. Estoy re bien. No soy una mina jodida ni complicada. Soy enamoradiza y doy todo. Y si alguna vez nos llegamos a separar, le voy a desear lo mejor pero no lo voy a joder ni hablar mal de él".