Mica Viciconte aseguró estar muy cómoda en el programa de Moria Casán, no descarta trabajar en teatro con Pedro Alfonso, y aludió a sus ganas de ser madre con Fabián Cubero Crédito: Instagram

Pía Shaw SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de octubre de 2019 • 17:30

Esta tarde, entrevistada por el programa de CNN Radio, El Espectador, Micaela Viciconte se animó a conversar de todo.

En primera instancia, la joven reaccionó de manera curiosa ante las felicitaciones de Ángel de Brito -conductor del ciclo- por su arreglo para la temporada de verano en la nueva obra de Pedro Alfonso. Viciconte se mostró sorprendida y se la notó dubitativa al advertir que el conductor tenía información certera de su futuro laboral. "No sé, no es nada seguro...sí me junté a hablar y todo, pero no firmé, y no quiero meter la pata", aseguró la novia de Fabián Cubero. Ante su respuesta, De Brito le retrucó: "¡Mirá que te dan por hecha!", y también le consultó acerca de cómo iba hacer para coordinar todos los trabajos en los que participa con el amor de pareja.

"El novio...nada, si hay amor, se la tiene que bancar", aseveró la exCombate. "Igualmente, no sé cómo va a estar, porque él se retira en diciembre y no sé si arrancará a laburar o tendrá unos días, buscaremos la manera de vernos, porque es un mes y medio, no es tanto, él no sé qué hará, por ahora tira para el lado del fútbol, pero no sé", añadió.

Por otro lado, Mica confirmó que seguirá haciendo móviles desde Carlos Paz para Incorrectas, el programa que conduce Moria Casán por la pantalla de América que la tiene como panelista. "Estoy muy contenta con Moria, me costó, pero ahora me siento más segura, más tranquila trabajando, en mi lugar. Una cosa es opinar sobre un hecho puntual y otra es sentarse ahí y todos los días opinar, hay gente a la que no le va a gustar", explicó, y luego puso un ejemplo de los pormenores de su trabajo.

Moria Casan y Mica Viciconte sobre Nicole - Fuente: América tv 02:23

Video

"El otro día le hice un comentario a una invitada y se armó un quilombo, me dijeron 'gordofóbica' y nadie la atacó, lo mismo pasó con Fede Bal; uno debe cuidarse para no tener problemas de salud, pero la chica lo tomó obviamente para su lado y me dijeron de todo, justo yo que me banqué cuatro años en Combate donde me decían 'Vacaela' y 'Tucán'. Es difícil", manifestó con sinceridad Mica. "Hay invitados sobre los que me tengo que poner a chusmear y ver; cuando van por segunda vez es más fácil, porque tenés la confianza para preguntar, pero las primeras veces me daba miedo preguntar porque me decía, ¿estaré preguntando bien?, y ahora estoy un poco mas suelta", afirmó.

En Incorrectas no todas nos queremos o nos amamos, pero nos llevamos bien para ser tantas Mica Viciconte

En cuanto a la relación con sus compañeras de trabajo, Mica contó que tiene un vínculo cordial, pero que no entabló una amistad como para juntarse a tomar un café. "Prefiero laburar, hacer mi trabajo e irme. Me llevo bien con todas, pero me es incómodo a veces, es otro mundo, no es lo mismo que me junte con mis amigas que con un grupo del medio. Me llevo bien, pero no es una amistad para tomar unos mates. Aparte algo que tiene Moria es que no todas nos queremos o nos amamos, pero nos llevamos bien para ser tantas; compartimos, laburamos bien y creo que Moria eso lo transmite; y si hay algún problema, que no lo hubo, lo hablamos", expresó Viciconte sin pelos en la lengua.

Mica Viciconte, Fabián Cubero y un apasionado beso - Fuente: El Trece 02:47

Video

Otro tema importante al que hizo referencia en la entrevista es a la relación de su pareja con su exmujer, Nicole Neumann. "Es una montaña rusa. Hoy sí, mañana no, y yo me siento un poco en el medio, más allá de que estoy en un programa, tengo que contestar, pero no la ataco a ella, una sola vez dije en un programa que la mataría, pero en un juego, después pedí disculpas porque me pareció agresivo, más allá de que fue un juego y solo por eso se me está castigando hasta el día de hoy; igual no me molesta, yo hago las cosas bien, estoy con Fabi, estamos re bien, siento que nos fortaleció, no discutimos, tampoco es una persona que discute él, en ese sentido es un embole, querés discutir y se va", reveló la guardavida.

En cuanto a su relación con Cubero, Mica destacó que es "súper resolutivo" a la hora de abordar un problema y que admira su perseverancia. "Estamos muy centrados en lo nuestro, proyectando algo juntos para trabajar, familia no todavía. En lo que me parece que cambié de opinión es en lo del casamiento, prefiero ser madre más que casarme, la fiesta es una preocupación, que todos la estén pasando bien, no sé si tengo ganas", concluyó Viciconte.