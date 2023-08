El osado desnudo de Lourdes Leon, la hija de Madonna, para una campaña de moda

escuchar

Lourdes Leon, modelo de 26 años e hija de Madonna, participó de una campaña de moda en la que demostró que un bolso o cartera pueden ser más que un complemento en un outfit. En osadas imágenes, se puede ver a la heredera de la reina del pop poner el cuerpo para lucir un look audaz a la vez que vanguardista.

La joven posó prácticamente desnuda para un nuevo lanzamiento de la colección Chain Bag, del diseñador australiano Dion Lee, y compartió el resultado de la sesión de fotos en su cuenta de Instagram, en la que acumula casi medio millón de seguidores.

Lourdes muestra fragmentos de lo que fue el proceso creativo de producción de las imágenes, incluido el resultado final, un primer plano de los detalles de su excéntrica puesta y otras instantáneas del detrás de escena del proceso de edición.

La hija de la reina del pop protagoniza una nueva campaña de Dion Lee Mega/The Grosby Group

En una de las fotos, se puede ver a la modelo con la piel al descubierto envuelta en una cadena de bolsos entrelazados que cubren las partes íntimas de su cuerpo. La composición recrea una prenda al estilo bikini de dos piezas edificada a base de carteras.

Una segunda imagen captura el glamour de Leon con un primer plano de su rostro, en el que la atención está puesta en dos cadenas plateadas que penden de sus ojos, con un elegante peinado que encuadra su mirada.

En otra instantánea, la hija de Madonna es retratada íntegramente desnuda mientras se la ve sentada en el escritorio de frente a una computadora revisando las imágenes para las que acaba de posar.

Lourdes Leon, al desnudo en la campaña de Dion Lee Mega/The Grosby Group

La hija de la superestrella de la música sigue los pasos de su madre en cuanto a que no lo duda a la hora de posar frente a las cámaras y desafiar los cánones. En una actitud también osada, la joven participó hace unos meses en una sesión de fotos para una revista donde se la puede ver montando una motocicleta con poca ropa.

La modelo también parece haber heredado de Madonna ciertas aptitudes para el baile, como así se aprecia en otras publicaciones compartidas por ella en las redes sociales, y para la música, luego de lanzar a mediados del año pasado, bajo el seudónimo Lolahol, su primera canción original, “Lock&Key”. En esa ocasión, Lourdes también acompañó al tema de un osado video en el que se la ve disfrutando de la playa con un estilo muy sensual. El tema tiene ciertas influencias de la electrónica y el trip hop.

En 2022, Lourdes también realizó una campaña donde dejó sus tatuajes al descubierto. La hija de Madonna, que ha sido el rostro de empresas como Swarovski, Burberry y Calvin Klein, se convirtió en los últimos años en todo un ícono fashion. Previamente, se había asociado con Rihanna para el último lanzamiento de la firma de la cantante, Savage X Fenty, en un atrevido video para anunciar su colección de ropa interior para el día de San Valentín.

En 2021, Kali Uchis lanzó “Bodied by Uchis”, su línea de ropa y convocó a Lourdes para su colección titulada “Obsesión”, inspirada en diseños de los 90. Previamente, Stella McCartney había contado con ella para la campaña de su fragancia POP!, en la que Leon generó el mismo magnetismo que su progenitora.

Una de las pocas entrevistas que dio la joven la realizó en plena campaña de promoción de una colaboración fashion con su mamá: la línea de ropa Material Girl que tuvo a Kelly Osbourne como uno de los rostros para representarla. “Cuando rebobino y recuerdo cómo me vestía, pienso que me creía una chica cool cuando realmente no lo era. Siempre encontraba a mi mamá metida en mi placard, robándome ropa y usándola sin siquiera preguntarme”, contaba en ese momento. La joven, quien vio todas las producciones de su mamá, habló del cambio de roles: “Es molesto que sea tu mamá quien use prendas tuyas, sobre todo cuando ella tiene su propia ropa y su propio estilo”, expresó.

