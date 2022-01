Lourdes Leon, la hija de Madonna, y Rihanna posaron juntas en una osada producción para una marca de lencería

La hija mayor de Madonna, Lourdes Leon, se asoció con Rihanna para el último lanzamiento de la firma de la cantante, Savage X Fenty, en un atrevido video para anunciar su colección de ropa interior para el día de San Valentín.

Preparada para el video de la colección de Rihanna

Dejando poco espacio para la imaginación, Lourdes, que a veces se refiere a sí misma como Lola, se mostró majestuosa al exhibir su increíble silueta mientras vestía lencería roja. La modelo de 25 años se puso un elegante y sensual conjunto de ropa interior de encaje combinado con medias de red a tono y un kimono corto transparente. Para la ardiente sesión, Lourdes llevaba gran parte de su pelo castaño teñido de azul.

Pero Lourdes no está sola en el video, sino con la fundadora de la marca, Rihanna, de 33 años. La cantante vestía un corsé estampado en rosa y naranja con detalles de cintas, una bombacha que hacía juego y zapatos de taco rosas. Su pelo también estaba teñido de rosa en las puntas.

Una de las tomas del ardiente video

Rihanna publicó el impactante look en su perfil de Instagram en el que escribió: “Cuando no necesitas un San Valentín, pero te preparas para uno de todos modos”. Junto con otras modelos, Rihanna y Lourdes posaron para la cámara, mirando a la lente y mostrándose muy sensuales en una lujosa sala de estar.

La carrera de modelo de Lourdes está llena de créditos increíbles con gente como Savage X Fenty, Thierry Mugler, Swarovski y Burberry. La hija de la cantante e ícono Madonna también apareció en las páginas de Vogue.

Lourdes impresionó a sus fanáticos con su atrevido atuendo y sus poses seductoras, pero la hija de la artista confesó en otras ocasiones que su madre fue muy estricta con ella mientras crecía. En una entrevista con Vanity Fair, la estrella dio una idea de su infancia y de las restricciones con las que se encontró: “Mi madre es una fanática del control y ella me ha controlado toda mi vida. Necesitaba ser completamente independiente de ella tan pronto me graduara de la escuela secundaria. Obviamente, crecí con privilegios extremos. No se puede negar eso. Pero creo que mi mamá vio a todos estos otros hijos de personas famosas y dijo: ‘Mis hijos no van a ser así’. Además, siento que si tus padres pagan por las cosas, entonces les da influencia sobre ti”.

Rihanna y Lourdes protagonizaron el video

A cara lavada

Luego de la sensual exhibición en el video de Rihanna para su marca de ropa interior, Lourdes sorprendió a sus seguidores después de publicar una foto sin maquillaje. Luego de cautivar en la campaña publicitaria para la colección Savage X Fenty de la cantante, ahora sedujo a sus fanáticos mostrando su apariencia impecable a cara lavada.

Lourdes Leon a cara lavada

En ese posteo en sus redes sociales, Lourdes se muestra con un amplio sweater lila que acompañó con pantalones deportivos adentro de sus botas. Sus cabello moreno estaba atado en una espléndida cola de caballo.