El osado video de Lourdes Leon, la hija de Madonna, con el que debuta en la música

Si bien hace unos años renegaba de empezar una carrera en la industria de la música por las posibles comparaciones que podían trazarse con su madre, Madonna, este año Lourdes Leon, hija de la reina del pop, se animó a lanzar su primer single con Chemical X Records.

Bajo el pseudónimo Lolahol, Lourdes presentó su primera canción original, “Lock&Key”, y la acompañó de un osado video en el que se la ve disfrutando de la playa con un estilo muy sensual.

El tema tiene ciertas influencias de la electrónica y el trip hop, y la voz de la joven de 25 años se luce en varios pasajes. A pocas horas de subirse a la cuenta oficial del sello, el video acumuló más de 490 mil views.

El mes pasado, Lourdes, quien es una figura importante en el mundo del modelaje, realizó una campaña donde dejó sus tatuajes al descubierto. La hija de Madonna y el bailarín cubano Carlos León se convirtió, en los últimos años, en todo un ícono fashion. La flamante cantante fue el rostro de empresas como Savage x Fenty, Swarovski, Burberry y Calvin Klein, y también se sumó a la última campaña de Kali Uchis.

En 2021, la cantante colombiana lanzó “Bodied by Uchis”, su línea de ropa, y convocó a la hija de Madonna para su colección titulada “Obsesión”, inspirada en diseños de los 90.

La campaña de moda de la hija de Madonna que dejó al descubierto uno de sus tatuajes más íntimos

“100% Hecho en Colombia, con nuestra ingeniería levanta-cola. Estas piezas limitadas están diseñadas por mí, y mi objetivo era ofrecer moda ética y sustentable, inspirada en mi amor eterno por las latinas y los años 90″, contó la artista y sumó: “Atractivo sexual, confianza, comodidad. Es hora de abrazarte a ti mismo”.

La cantante compartió la sesión de fotos que hizo con Lourdes y algunos seguidores notaron un tatuaje oculto en una de las fotografías que les llamó la atención. El tatuaje, ubicado en la zona inferior de la espalda de “Lola”, parecía ser un corazón con alas, y se robó todas las miradas.

El interesante recorrido de la hija de Madonna

Lourdes junto a su mamá

“Cuando la vi moverse, quedé perpleja”, contó Stella McCartney al recordar cómo había sido su primera experiencia trabajando con Lourdes. Esa frase de la diseñadora, sacada de contexto, podría estar aludiendo también a la reina del pop. Sin lugar a dudas, Lourdes heredó de su mamá el talento innato para ganarse a la cámara, como su primer videoclip lo deja al descubierto. Eso mismo se pudo comprobar también cuando McCartney dio a conocer los rostros de la campaña de su fragancia POP! y “Lola” generó el mismo magnetismo que su progenitora.

Madonna y una pequeña Lourdes Archivo

Poco antes de esos primeros pasos como modelo, la joven sorprendió a todos cuando el portal The Daily Mail publicó cómo era su rutina en la Universidad de Michigan, donde estudió artes estéticas. Lourdes no solo convivía con el resto de sus compañeros en una modesta habitación sino que además intentaba entablar vínculos a pesar de ser muy tímida: “Le costaba mucho, pero paulatinamente pudo salir de su cascarón”, reveló uno de sus amigos.

“ Cuando Lola se fue caí en una depresión muy profunda, por eso cada vez que me llama para decirme que me extraña me siento necesitada y me recompongo ”, expresó Madonna en su momento en una entrevista con Ellen DeGeneres.

Lourdes, en sus inicios en el modelaje Archivo

Una de las pocas entrevistas que dio la joven la realizó en plena campaña de promoción de una colaboración fashion con su mamá: la línea de ropa Material Girl que tuvo a Kelly Osbourne como uno de los rostros para representarla.

Lourdes, quien se define como una “performance artist”, es decir, una artista de la actuación en todas sus formas, evocó momentos de su adolescencia. “ Cuando rebobino y recuerdo cómo me vestía, pienso que me creía una chica cool cuando realmente no lo era. Siempre encontraba a mi mamá metida en mi placard, robándome ropa y usándola sin siquiera preguntarme ”, contó. La joven, quien vio todas las producciones de su mamá, habló del cambo de roles: “Es molesto que sea tu mamá quien use prendas tuyas, sobre todo cuando ella tiene su propia ropa y su propio estilo”, expresó.

Lourdes, preparada para el video de la colección de Rihanna

En enero de este año, Lourdes se asoció con Rihanna para el último lanzamiento de la firma de la cantante, Savage X Fenty, en un atrevido video para anunciar su colección de ropa interior para el día de San Valentín. Lourdes impresionó con su atuendo y osadía, pero la hija de la artista confesó que su madre fue muy estricta con ella mientras crecía.

Rihanna y Lourdes, modelando

En una entrevista con Vanity Fair, se explayó al respecto: “Mi madre es una fanática del control y ella me ha controlado toda mi vida. Necesitaba ser completamente independiente de ella tan pronto me graduara de la escuela secundaria. Obviamente, crecí con privilegios extremos. No se puede negar eso. Pero creo que mi mamá vio a todos estos otros hijos de personas famosas y dijo: ‘Mis hijos no van a ser así’. Además, siento que si tus padres pagan por las cosas, entonces les da influencia sobre ti”, compartió.