Este sábado, la familia de Luciana Salazar vivió un momento angustiante debido a un falso secuestro del cual fueron víctimas. Según contó la rubia por Twitter, durante la mañana su padre recibió un llamado telefónico en donde le decían que tenían secuestrada a la modelo y a su nieta, Matilda.

Fernando Salazar, el papá de Luli, sospechando de la estafa llamó inmediatamente a su hija, que le confirmó que tanto ella como la nena estaban bien.

"Lo acaban de llamar a mi papa para decirle que me tenían secuestrada con mi hija y le pusieron una voz llorando y que le lleven todo el dinero. Por suerte mi papa es astuto y me llamo. Mi mama en un ataque de nervios. Que reverendos HDP. Tengan mucho cuidado!!", escribió la blonda advirtiendo a la gente sobre este tipo de maniobras.

En enero, durante una entrevista con LA NACION, Salazar expresó su miedo constante a que le pase algo a su hija, razón por la cual no sale mucho con ella a la calle. "La tengo un poco encerrada porque me da mucho miedo la inseguridad. No puedo ir a la plaza con mi hija. Como vivo los fines de semana en Nordelta, ahí salimos un poco más. Pero en la semana estoy en mi departamento en Núñez y me cuesta sacarla", reveló por ese entonces.

"La inseguridad es un tema que me tiene aterrada, en paranoia. Hasta me da miedo que la secuestren. En Miami salgo, camino todo el día con ella, pero acá no".