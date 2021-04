El pedido de Juana Viale a los argentinos: “No nos dejemos estar”

En un nuevo sábado de La noche de Mirtha, antes de presentar el vestido elegido para la velada, Juana Viale dedicó unos minutos a enviarle un mensaje a toda la ciudadanía del país con un pedido muy especial.

“Buenas, buenas, buenas noches ¿Cómo le va a todo mi público del otro lado de la pantalla?”, dijo ni bien ingresó al estudio, con la alegría que la caracteriza.

“Arrancamos este fin de semana con toda la información de la segunda ola que se viene, que ya está”, expresó poniéndose seria unos minutos. “Antes de empezar quiero decir que no abandonemos los cuidados, que no nos dejemos estar, porque la segunda ola ya llegó ”, le pidió a la gente. “Aumentaron los casos positivos, vamos a ver si es porque hay más testeos o porque efectivamente la segunda ola arrancó con todo”, culminó antes de seguir con la rutina del día.

Juana Viale lució un vestido diseñado por Gino Bogani Instagram

Después del mensaje de concientización, Viale retomó el espíritu alegre para anunciar lo que se venía. “Tenemos una mesaza digna de la señora Mirtha Legrand, pero con mi presencia”, dijo, sin olvidar de mencionar a su abuela.

Luego, se dispuso a mostrar ante las cámaras lo que llevaba puesto. “Un vestido en terciopelo y tafeta rallada, muy lindo”, explicó mientras las cámaras mostraban los detalles del atuendo. “Tengo como una onda española. El corte es muy bajo y el terciopelo es muy bonito, suavecito para mimosear la panza”, agregó.

“Toda la bijou couture es de Gino Bogani también, y va con este cuello soñado”, detalló antes de enviarle un halago público al diseñador que la viste cada fin de semana. “Bogani, you are the master. Esto se hizo con un solo día de prueba, cuando un vestido así requiere horas y horas”.

LA NACION