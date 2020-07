Johnny Depp reconoció estos días ante la Corte Suprema londinense sus problemas de adicción a las drogas Fuente: Archivo

Un escalofriante audio de una conversación mantenida entre Johnny Depp y Amber Heard en 2016 se reprodujo hoy ante la Corte Suprema de Londres. En el marco del juicio iniciado por la demanda que el actor interpuso contra el diario The Sun por un artículo de 2018 en el que lo califica de maltratador , el perturbador diálogo entre la entonces pareja revela que Depp solicitó en ese momento a la actriz que lo cortara mientras sostenía un cuchillo .

"Cortame, cortame; si no lo hacés, lo haré yo", son las palabras que el artista pronuncia ante la protagonista de Aquaman durante el impactante intercambio verbal en julio de 2016, un mes antes de que se produjera su divorcio.

En el material presentado ante el tribunal se puede escuchar a Depp diciendo: "¿Querés cortarme? Cortame donde quieras. ¿Querés cortarme en alguna parte: en el brazo, en el pecho? ¿Por dónde querés empezar? Cortame", pronuncia.

El escalofriante intercambio verbal entre el actor y su exesposa fue grabado en 2016 01:54

Heard responde con un pedido, en apariencia de súplica, para intentar persuadirlo: "No te cortés la piel, por favor, no te cortés. ¿Por qué querés hacer eso? Por favor, no lo hagas", dice.

A continuación, se puede escuchar al actor sugiriéndole: "Es fácil, necesito que hagas lo que yo quiero", ya que ella continuamente le ruega que no siga adelante con ese acto. Depp insiste mientras Heard se lamenta y llega a gritar "cortá, cortá, cortá", antes de descalificarla verbalmente con un insulto. "Bajá el cuchillo, simplemente bajá el maldito cuchillo. No lo hagas. No hagas eso. No hagas eso, Johnny, por favor, te lastimarás", insiste ella.

Él le dice luego: "Quiero verte hacerlo. Hay una manera de que el dolor desaparezca", ante lo que la actriz procura explicar que "así no funcionará".

La pareja se casó en 2015 y el divorcio llegó dos años más tarde, luego de que la actriz denunciara al actor de maltrato Crédito: GROSBY GROUP

La terrible conversación se interrumpe momentáneamente cuando un ama de llaves llamó a la puerta de la habitación en la que se encontraban, aunque no está claro si la grabación se realizó en un hotel o en uno de sus lujosos apartamentos, pero el tribunal escuchó que fue en julio cuando su relación estaba terminando.

Al interrogar a la estrella de Hollywood hoy en el cuarto día de su comparecencia ante la justicia, Sasha Wass, en representación de The Sun, dijo: "Estás amenazando con cortarte frente a la señora Heard y en realidad estás sosteniendo un cuchillo en ese momento". Ante esto, el actor respondió: "Le estaba pidiendo que me cortara. Si ella no estaba dispuesta, lo haría yo mismo".

Ambas celebridades se encontraron cara a cara estos días en el juicio iniciado por la demanda que Depp interpuso contra The Sun por acusarlo de agresiones Fuente: Archivo - Crédito: REUTERS/Fred Thornhill

Anteriormente, el tribunal leyó un mensaje impactante enviado el 15 de agosto de 2016, fecha del acuerdo de divorcio de la pareja, por Depp a su agente. En él, el actor amenaza con "cortar" los genitales de Elon Musk después de creer que él y Heard estaban teniendo una aventura. El multimillonario de SpaceX había mantenido una relación con Heard aproximadamente un año después de que se separó de la estrella de Piratas del Caribe , aunque él lo negó.

Según el material de audio evaluado, Depp también habría agredido verbalmente a su ex esposa pronunciando diversas descalificaciones extremadamente gráficas y sexualmente despectivas.

Hoy se cumplió el cuarto día del juicio, en el que también se acusa al actor de haber arrojado una botella de champagne a Heard en el día de su trigésimo cumpleaños, en 2016. Según trascendió, se habría presentado dos horas tarde a la fiesta "agotado" y se enojó cuando ella se quejó por su tardanza. Sobre ello, la abogada Wass expuso: "Usted tomó la ira de Amber por haber llegado tarde como crítica y no le gustan las críticas. Esto provocó su enojo. Como estaba cerca de una botella, se la arrojó a la cabeza y falló, antes de agarrar a Heard por el cabello y tirarla al suelo".

Depp, de 57 años y quien en estos días ha reconocido ante la justicia sus graves problemas de adicción al alcohol y las drogas, es acusado de ejercer violencia física contra su ex. La pareja se casó en Los Ángeles en 2015 después de conocerse en el set de rodaje de la comedia The Rum Diary , pero el divorcio llegó dos años después, cuando Heard acusó a Depp de abuso.