En fotos: de un irreconocible Johnny Depp en el set a los osados looks victorianos de Margot Robbie en las alfombras rojas

De blanco y negro, Jacob Elordi y Margot Robbie refuerzan la sintonía que construyeron para dar vida a la pareja de Cumbres Borrascosas. Durante el rodaje, ambos reconocieron una conexión poco habitual: “Nos volvimos extrañamente codependientes en el set, necesitábamos tenernos cerca para sentirnos contenidos”, confesó la actriz. Elordi, por su parte, explicó que muchas escenas se construyeron desde el cuerpo y la cercanía más que desde el diálogo. Una química que el público ya empieza a anticipar como uno de los grandes atractivos de la película

