En fotos: de un irreconocible Johnny Depp en el set a los osados looks victorianos de Margot Robbie en las alfombras rojas

Los famosos de Hollywood acapararon los flashes entre rodajes, premieres y apariciones públicas

Margot Robbie, en la avant premiere de Cumbres borrascosas en Londres
Margot Robbie, en la avant premiere de Cumbres borrascosas en Londres
Johnny Depp, irreconocible bajo el vestuario victoriano, durante el rodaje en el Reino Unido de A Christmas Carol, una nueva adaptación del clásico Cuento de Navidad de Charles Dickens. El actor encarna a Ebenezer Scrooge en este proyecto, que marca su regreso tras varios años alejado de los estudios tradicionales
Johnny Depp, irreconocible bajo el vestuario victoriano, durante el rodaje en el Reino Unido de A Christmas Carol, una nueva adaptación del clásico Cuento de Navidad de Charles Dickens. El actor encarna a Ebenezer Scrooge en este proyecto, que marca su regreso tras varios años alejado de los estudios tradicionales
La estrella de Hollywood fue vista sonriendo entre tomas junto a Andrea Riseborough, quien interpreta al Fantasma de las Navidades Pasadas, ofreciendo un primer vistazo desde el set de A Christmas Carol. Depp regresa a la pantalla grande para interpretar a Ebenezer Scrooge, un solitario hombre de negocios que odia la Navidad y que en nochebuena recibe la visita del fantasma de su exsocio
La estrella de Hollywood fue vista sonriendo entre tomas junto a Andrea Riseborough, quien interpreta al Fantasma de las Navidades Pasadas, ofreciendo un primer vistazo desde el set de A Christmas Carol. Depp regresa a la pantalla grande para interpretar a Ebenezer Scrooge, un solitario hombre de negocios que odia la Navidad y que en nochebuena recibe la visita del fantasma de su exsocio
Margot Robbie y Alison Oliver posan durante la premiere londinense de Cumbres Borrascosas, en sintonía con la estetica romántica del film, basado en la novela de Emily Brontë. La película tiene fecha de estreno en Argentina el 12 de febrero
Margot Robbie y Alison Oliver posan durante la premiere londinense de Cumbres Borrascosas, en sintonía con la estetica romántica del film, basado en la novela de Emily Brontë. La película tiene fecha de estreno en Argentina el 12 de febrero
La actriz llegó a la premiere de Londres con un vestido trenzado diseñado a medida por Dilara Findikoglu. El estilismo, de clara inspiración victoriana, incluyó joyas de Jessica McCormack y una pulsera de luto que remite directamente al universo de las hermanas Brontë, en un claro guiño a la novela que inspiró el film
La actriz llegó a la premiere de Londres con un vestido trenzado diseñado a medida por Dilara Findikoglu. El estilismo, de clara inspiración victoriana, incluyó joyas de Jessica McCormack y una pulsera de luto que remite directamente al universo de las hermanas Brontë, en un claro guiño a la novela que inspiró el film
De perfil, Robbie deja ver los detalles del diseño victoriano elegido para la alfombra roja, acompañado por una pieza simbólica: una réplica de la pulsera de luto que perteneció a Charlotte Brontë, realizada a partir del cabello de sus hermanas Anne y Emily. El accesorio fue recreado por artesanos especializados junto al Brontë Parsonage Museum.
De perfil, Robbie deja ver los detalles del diseño victoriano elegido para la alfombra roja, acompañado por una pieza simbólica: una réplica de la pulsera de luto que perteneció a Charlotte Brontë, realizada a partir del cabello de sus hermanas Anne y Emily. El accesorio fue recreado por artesanos especializados junto al Brontë Parsonage Museum.
A menos de una semana del estreno, Robbie y Elordi refuerzan en cada aparición pública la química que atraviesa el film Cumbres Borrascosas. En entrevistas recientes, ambos describieron su vínculo durante el rodaje como una “obsesión mutua”, una intensidad que -según contaron- fue clave para construir la relación apasionada y oscura entre sus personajes.
A menos de una semana del estreno, Robbie y Elordi refuerzan en cada aparición pública la química que atraviesa el film Cumbres Borrascosas. En entrevistas recientes, ambos describieron su vínculo durante el rodaje como una "obsesión mutua", una intensidad que -según contaron- fue clave para construir la relación apasionada y oscura entre sus personajes.
La pareja protagónica del film posó en la alfombra roja londinense con estilismos casi opuestos. Elordi apostó por un diseño sastrero de Bottega Veneta, con abrigo estructurado en un tono verde apagado que evocó los paisajes de los páramos, una elección de lujo minimalista que completó con joyas de Cartier. Robbie, en cambio, reforzó la narrativa de época con un vestido victoriano diseñado a medida por Dilara Findikoglu, de transparencias y trenzados inspirados en el romanticismo del siglo XIX.
La pareja protagónica del film posó en la alfombra roja londinense con estilismos casi opuestos. Elordi apostó por un diseño sastrero de Bottega Veneta, con abrigo estructurado en un tono verde apagado que evocó los paisajes de los páramos, una elección de lujo minimalista que completó con joyas de Cartier. Robbie, en cambio, reforzó la narrativa de época con un vestido victoriano diseñado a medida por Dilara Findikoglu, de transparencias y trenzados inspirados en el romanticismo del siglo XIX.
Robbie volvió a deslumbrar con uno de los looks más comentados de la gira promocional. En entrevistas recientes, la actriz confesó que no esperaba quedarse con el papel protagónico por las exigencias del acento y el dialecto, y aseguró sentirse especialmente agradecida de poder producir y protagonizar esta nueva adaptación del clásico de Emily Brontë.
Robbie volvió a deslumbrar con uno de los looks más comentados de la gira promocional. En entrevistas recientes, la actriz confesó que no esperaba quedarse con el papel protagónico por las exigencias del acento y el dialecto, y aseguró sentirse especialmente agradecida de poder producir y protagonizar esta nueva adaptación del clásico de Emily Brontë.
La actriz protagonizó una gira promocional en la que no dejó de sorprender con estilismos pensados en sintonía con la estética romántica de la película. Esta vez, la actriz optó por un look sexy en un conjunto vintage de la colección Primavera-Verano 1992 de John Galliano, con silueta entallada, transparencias y detalles florales
La actriz protagonizó una gira promocional en la que no dejó de sorprender con estilismos pensados en sintonía con la estética romántica de la película. Esta vez, la actriz optó por un look sexy en un conjunto vintage de la colección Primavera-Verano 1992 de John Galliano, con silueta entallada, transparencias y detalles florales
Jacob Elordi y Margot Robbie combinaron sus estilismos en una paleta de tonos rojizos durante una de las presentaciones en Londres. Más allá del guiño estético, la imagen refuerza la conexión entre la pareja protagónica que dará vida a Heathcliff y Catherine Earnshaw, una historia atravesada por el amor, el deseo y la obsesión que mantiene al público expectante a días del estreno.
Jacob Elordi y Margot Robbie combinaron sus estilismos en una paleta de tonos rojizos durante una de las presentaciones en Londres. Más allá del guiño estético, la imagen refuerza la conexión entre la pareja protagónica que dará vida a Heathcliff y Catherine Earnshaw, una historia atravesada por el amor, el deseo y la obsesión que mantiene al público expectante a días del estreno.
La directora Emerald Fennell, junto a Elordi y Robbie, durante la alfombra roja londinense. La cineasta —ganadora del Oscar por Hermosa venganza— propuso una relectura contemporánea del clásico de Brontë, con fuerte impronta estética.
La directora Emerald Fennell, junto a Elordi y Robbie, durante la alfombra roja londinense. La cineasta —ganadora del Oscar por Hermosa venganza— propuso una relectura contemporánea del clásico de Brontë, con fuerte impronta estética.
Margot Robbie asistió al evento de Cumbres Borrascosas en París, con el Sacré-Cœur como escenario de fondo. Para la ocasión, la actriz eligió un vestido de dos piezas, elegante y sexy a la vez, del diseñador Thom Browne, combinado con joyas de Jessica McCormack
Margot Robbie asistió al evento de Cumbres Borrascosas en París, con el Sacré-Cœur como escenario de fondo. Para la ocasión, la actriz eligió un vestido de dos piezas, elegante y sexy a la vez, del diseñador Thom Browne, combinado con joyas de Jessica McCormack
De blanco y negro, Jacob Elordi y Margot Robbie refuerzan la sintonía que construyeron para dar vida a la pareja de Cumbres Borrascosas. Durante el rodaje, ambos reconocieron una conexión poco habitual: “Nos volvimos extrañamente codependientes en el set, necesitábamos tenernos cerca para sentirnos contenidos”, confesó la actriz. Elordi, por su parte, explicó que muchas escenas se construyeron desde el cuerpo y la cercanía más que desde el diálogo. Una química que el público ya empieza a anticipar como uno de los grandes atractivos de la película
De blanco y negro, Jacob Elordi y Margot Robbie refuerzan la sintonía que construyeron para dar vida a la pareja de Cumbres Borrascosas. Durante el rodaje, ambos reconocieron una conexión poco habitual: "Nos volvimos extrañamente codependientes en el set, necesitábamos tenernos cerca para sentirnos contenidos", confesó la actriz. Elordi, por su parte, explicó que muchas escenas se construyeron desde el cuerpo y la cercanía más que desde el diálogo. Una química que el público ya empieza a anticipar como uno de los grandes atractivos de la película
Elisabeth Moss, Kerry Washington y Kate Mara asistieron al Apple TV+ Press Day en Santa Mónica. Las tres protagonizan Imperfect Women, una nueva miniserie de la plataforma basada en la novela de Araminta Hall, un thriller psicológico que explora una amistad femenina atravesada por secretos, traiciones y un crimen que marca un antes y un después en sus vidas.
Elisabeth Moss, Kerry Washington y Kate Mara asistieron al Apple TV+ Press Day en Santa Mónica. Las tres protagonizan Imperfect Women, una nueva miniserie de la plataforma basada en la novela de Araminta Hall, un thriller psicológico que explora una amistad femenina atravesada por secretos, traiciones y un crimen que marca un antes y un después en sus vidas.
Jessica Biel participó del Apple TV+ Press Day en California. La actriz forma parte del elenco de Matchbox: The Movie, una producción de acción y aventura inspirada en los clásicos autos de juguete, que llegará a la plataforma en octubre de 2026 y la tiene compartiendo pantalla con John Cena, Sam Richardson y Teyonah Parris.
Jessica Biel participó del Apple TV+ Press Day en California. La actriz forma parte del elenco de Matchbox: The Movie, una producción de acción y aventura inspirada en los clásicos autos de juguete, que llegará a la plataforma en octubre de 2026 y la tiene compartiendo pantalla con John Cena, Sam Richardson y Teyonah Parris.
La canadiense Tatiana Maslany asistió al Apple TV+ Press Day en Santa Mónica en medio de la promoción de Máximo Placer Garantizado, un thriller con elementos de comedia negra que la tiene como protagonista. En la serie, interpreta a una madre recientemente divorciada que se ve atrapada en una trama de chantaje y crimen
La canadiense Tatiana Maslany asistió al Apple TV+ Press Day en Santa Mónica en medio de la promoción de Máximo Placer Garantizado, un thriller con elementos de comedia negra que la tiene como protagonista. En la serie, interpreta a una madre recientemente divorciada que se ve atrapada en una trama de chantaje y crimen
