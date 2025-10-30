El picante comentario de Moria Casán sobre Yuyito González: “Que no se convierta en maleza”

Moria Casán está a punto de desembarcar en la pantalla de Eltrece con La mañana con Moria, mientras protagoniza la obra teatral Cuestión de género y tres grandes actrices, Cecilia Roth, Griselda Siciliani y Sofía Gala Castiglione -su hija- ya se encuentran grabando la serie de Netflix basada en su vida. En medio de este excelente momento profesional, la diva brindó una serie de entrevistas y, de sopetón, aprovechó para darle una advertencia a una de sus viejas enemigas íntimas, Amalia “Yuyito” González.

Este nuevo round de una batalla que comenzó en los años noventa, empezó cuando los cronistas le preguntaron a La One cómo la habían recibido en su nuevo canal y le consultaron si se había cruzado con González, que conduce su propio programa, Empezar el día, por la señal Magazine, que se graba en los mismos estudios que los programas de Eltrece.

“Yo me preparo trabajando. Feliz, divina, como siempre. (...) En eltrece me recibieron de una manera impresionante cuando fui a saludar el otro día. ¡Pablo Codevila estaba de traje, imagínate tú!”. Y, cuando le preguntaron, una vez más, si piensa salir “con los tapones de punta” para competir con A la Barbarossa, el programa que conduce su archienemiga Georgina Barbarossa en el mismo horario, por Telefe, señaló: “Hace más de 50 años que estoy en el espectáculo. Los tapones de punta los tienen que tener los demás conmigo. Yo no compito con nadie”.

Y fue entonces cuando uno de los noteros le recordó que va a ser “vecina” de González. “Yuyito está cerca de la maleza. ¡Qué no se convierta en maleza la Yuyo”, disparó Casán, con su ocurrencia de siempre.

Del mismo evento que la diva participó la exnovia del presidente argentino, Javier Milei, y los noteros le trasladaron el comentario que había realizado Casán sobre ella. “¡Qué original!”, respondió primero, con ironía. Y luego aseguró: “Yo no tengo frentes abiertos con nadie. No creo que nos crucemos en maquillaje, porque yo tengo en mi camarín a mi maquillador”.

La relación entre Casán y González es tan larga como complicada. En 2024, la misma Yuyito hizo un repaso en su programa, después de que la diva, que se desempeñaba como jurado en Cantando 2024, le dedicó palabras elogiosas cuando la ex de Guillermo Coppola fue a acompañar a su hija Brenda, una de las concursantes del programa. “Cuando recién había empezado en la tele y nunca había hecho teatro, me habla Hugo Sofovich, el hermano de Gerardo, para convocarme para que trabajara en su próxima revista. Yo no me veía haciendo revista, porque no había entrado [en el mundo del espectáculo] pensando en ser vedette. A mí me gustaba estar en la tele, en La peluquería de Don Mateo, y ese era mi estándar, mi sueño. Entonces, le agradecí y le dije que de la única forma en la que aceptaría trabajar en esa revista era si la encabezaba Moria Casán”, comenzó relatando González.

“Para mí ella era un ícono. Una bomba total. Me encantaba, era divertida, me hacía reír mucho y era como un referente para mí. Y entonces, Sofovich me dijo que, justamente, era ella la que encabezaba. Así que arranqué en el teatro con Moria. La pasamos divino, fue un verano hermoso. Ella estaba con Mario Castiglione, que se hizo amigote de Coppola. Fue muy lindo”, concluyó el relato de ese primer momento idílico. Y luego rememoró el primer round mediático que las tuvo como protagonistas. “Varios años más tarde, cuando Sofía Gala y mi hija mayor Bárbara tenían 15 años, pasó algo que ni siquiera pasó entre nosotras, sino que se entrecruzaron comentarios en notas. Y ahí, la lengua karateca actuó”.

“En ese momento, Sofía estaba saliendo con un señor de 40 años y a mí, al tener una hija de la misma edad, me preguntaron si la dejaría. Yo respondía que no la dejaría de ninguna manera y que además lo denunciaba al tipo de 40 si se metía con una nena de 14. Esa fue mi visión en aquel tiempo y hoy la mantengo. Y entonces, la entraron a picantear y a ella le salió la lengua karateca mal. Y yo a veces, sin ser lengua karateca porque nunca lo fui, también tiraba mis darditos. Ahí se generó una cosita medio fea”, reconoció. Y recordó: “Pasado el tiempo nos reencontramos un verano en Mar del Plata, en un boliche, y ahí nos reconciliamos, nos dimos un beso”.

La reconciliación, sin embargo, no duró para siempre. Este año, el estreno de la serie sobre Carlos Menem no solo terminó enfrentando a Susana Giménez y Graciela Alfano por el tapado de piel que María Julia Alsogaray usó en la emblemática tapa de la revista Noticias en los años noventa, sino se volvió a hablar del romance que González mantuvo con el expresidente riojano. Y el conflicto vintage con Casán volvió a resurgir.

“¿A la empática, la sorora, la evangélica, no le encanta todo lo bueno y rechaza lo agresivo? Amén. Que vuelva al pony en la entrepierna, pero lubricado y a su bored [aburrido] monologuito autorreferencial”, escribió Moria en su cuenta de X, refiriéndose a los muñecos de caballos que tiene en la escenografía de su magazine y a los monólogos que la conductora realizaba en su programa contando intimidades sobre su relación con Milei mientras fueron pareja. Junto a sus explosivas palabras, Casán compartió el video de una nota en la que Yuyito defendía a Giménez luego del ataque de furia mediático que la diva de los teléfonos protagonizó en contra de Alfano.

“A Moria Casán vos le nombrás a Susana Giménez y le agarra como un ataque. Hay que hacerle liberación. Ya que nombró a la iglesia, creo que tiene que venir a que le hagan liberación de Susana Giménez. (...) Nunca fui sorora. Cuando toda la gente va para allá, yo lo veo como una señal y voy para el otro lado. Generalmente, me pasa así y no me ha fallado”, indicó con orgullo González en su programa, con el mensaje de Moria de fondo.

“Me acordé cuando trabajaba con [Jorge] Porcel y hacían el sketch de ‘La Tota y la Porota’. Me las imaginaba barriendo la vereda. Dije: ´¡Volvió el humor a la Argentina, ahora que no tenemos ficción, no tenemos programas de humor!’. Estas dos mujeres levantaron e impusieron nuevamente el humor acá en la tele”, ironizó luego.

Y continuó: “A mi exnovio Javier Milei le encanta mi programa. Siempre le gustó, siempre dice que es el mejor programa de la Argentina. Que tiene buena onda y que soy la mejor conductora y entrevistadora de la Argentina, y no sé si no podemos extendernos a Latinoamérica. Así que, gente, de ahí para abajo, silence, please”, dio por terminado el tema.