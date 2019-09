El picante ida y vuelta tuitero entre Debra Messing y Donald Trump

La actriz Debra Messing se enfrentó con Donald Trump en las redes

2 de septiembre de 2019

Hay un nuevo enfrentamiento en Hollywood, y se trata de uno muy inesperado: Debra Messing vs Donald Trump. Y es que, hace unos días, la actriz expresó que aquellos que concurran a una gala solidaria organizada por el presidente de Estados Unidos, debían ser identificados y repudiados públicamente. "Por favor impriman una lista de todos los que vayan. El público tiene el derecho de saber", publicó la protagonista de Will & Grace en su cuenta de Twitter.

Fiel a su estilo, el primer mandatario decidió responderle públicamente, asegurando que en el pasado la actriz había llegado a agradecerle por sus acciones. "No me olvido que cuándo se anunció que yo estaría al frente de [el reality] El Aprendiz, y cuándo éste se convirtió en un gran éxito ayudando a la cadena NBC a que levantara el rating, Debra vino y me agradeció profundamente, incluso me llamó 'Señor'. ¡Cómo han cambiado los tiempos!", tuiteó Trump.

Messing no quiso dejar que la historia quedara allí y decidió responderle. "Ahora que tengo su atención, Trump, por favor lea esto. Una lista PARCIAL de almas perdidas por algo tan previsible como la violencia con armas", escribió la actriz, que en más de una ocasión se ha manifestado a favor del control de armas en su país.

"Estados Unidos quiere que se hagan investigaciones de los antecedentes de las personas que adquieren una pistola. La mayoría de los estadounidenses quieren que se prohíban las armas de asalto. Tome acción y yo lo llamaré 'señor' de nuevo", agregó.

Now that I know I have your attention @realDonaldTrump, please read this thread- a PARTIAL list of souls lost to preventable,devastating gun violence. America wants universal background checks. The majority of Americans want assault weapons ban. Take Action and I'll call you Sir. https://t.co/BnaS9zgNps&- Debra Messing (@DebraMessing) 1 de septiembre de 2019