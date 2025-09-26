Más de 1200 personalidades de la industria del entretenimiento emitieron una carta en rechazo al boicot al cine israelí

Los actores Liev Schreiber (X-Men orígenes: Wolverine), Mayim Bialik (Blossom) y Debra Messing (Will and Grace)y otras 1200 personas de la industria del entretenimiento de los Estados Unidos firmaron este jueves una nueva carta abierta en la que condenan el “boicot” a las instituciones cinematográficas israelíes y catalogan de antisemitas a los que rubricaron el primer escrito, dado a conocer semanas atrás.

Esa primera carta, publicada el 8 de septiembre, establecía que sus firmantes se negarían a colaborar con instituciones y empresas israelíes implicadas en el genocidio y el apartheid contra el pueblo palestino. Entre los firmantes, se encuentran figuras de la talla de Emma Stone (La la land), Joaquin Phoenix (Guasón), el cineasta Yorgos Lanthimos (Pobres criaturas), Olivia Colman (Los Roses), Mark Ruffalo (The Avengers: Los Vengadores), Javier Bardem (Sin lugar para los débiles), Gael García Bernal (Diarios de motocicleta), Cynthia Nixon (Sex and the City), Tilda Swinton (El gran hotel Budapest), Ayo Edebiri (El Oso), Lily Gladstone (Ciertas mujeres), Hannah Einbinder (Hacks), Peter Sarsgaard (La hija oscura), Aimee Lou Wood (The White Lotus), Paapa Essiedu (I May Destroy You), Riz Ahmed (El sonido del metal), Melissa Barrera (Sream 6), Joe Alwyn (La favorita) y Josh O’Connor (Desafiantes).

La carta, publicada el jueves por las organizaciones sin fines de lucro Creative Community for Peace y The Brigade, insta a estas personalidades y a los casi 4000 firmantes del compromiso de boicot a reconsiderar su postura. “Conocemos el poder del cine. Conocemos el poder de la historia. Por eso no podemos permanecer en silencio cuando una historia se convierte en un arma, cuando las mentiras se disfrazan de justicia y cuando los artistas son engañados para amplificar la propaganda antisemita”, comienza la carta.

Y continúa: “El compromiso que circula bajo la bandera de Trabajadores del Cine por Palestina no es un acto de conciencia. Es un documento de desinformación que aboga por la censura arbitraria y la supresión del arte. Censurar las mismas voces que intentan encontrar un punto de encuentro y expresar su humanidad es incorrecto, ineficaz y una forma de castigo colectivo”.

Otras estrellas y profesionales de la industria que apoyan la nueva carta abierta incluyen al músico de Kiss, Gene Simmons; la viuda de de Ozzy Osbourne, Sharon Osbourne; y los actores Jerry O’Connell (Cuenta conmigo), Jennifer Jason Leigh (Mujer soltera busca), Lisa Edelstein (Doctor House), Anthony Edwards (Top Gun: Pasión y gloria) y Rebecca De Mornay (La mano que mece la cuna).

“Cuando los artistas boicotean a otros artistas basándose únicamente en su país de origen, es una discriminación flagrante y una traición a nuestro papel como narradores”, declaró Messing. Y sumó: “La historia nos demuestra que los boicots contra los judíos han sido durante mucho tiempo una herramienta de los regímenes autoritarios; al sumarse a esta iniciativa, estos artistas se alinean, consciente o inconscientemente, con un oscuro legado de antisemitismo”.

Bialik también aportó su opinión sobre sus colegas, evitando mencionar el genocidio: “Los artistas y creativos tienen la oportunidad y la responsabilidad únicas de recordarle al mundo nuestra humanidad compartida. Boicotear a cineastas, estudios, productoras y personas simplemente por ser israelíes fomenta la división y contribuye a una preocupante cultura de marginación. Además, esta promesa de boicot no contribuye en nada a poner fin a la guerra en Gaza, ni a repatriar a los rehenes, ni a frenar el alarmante aumento del antisemitismo a nivel mundial”.

De Mornay eligió brindar un mensaje similar: ”Las instituciones cinematográficas interactúan con países de todo el mundo, incluso con aquellos que enfrentan serias controversias; sin embargo, solo Israel es señalado y condenado por defenderse en una guerra que no inició, por intentar liberar a rehenes que aún se encuentran retenidos y por enfrentarse a un enemigo que aún busca su destrucción. Boicotear las instituciones cinematográficas israelíes no es una defensa de la justicia, sino una doble moral apenas disimulada para los judíos y un castigo hipócrita e injusto para los artistas y las películas israelíes".