13 de diciembre de 2020 • 16:05

Ezequiel Iván Cwirkaluk, más conocido como El Polaco, disfruta de los momentos de juego y risas con su beba de seis meses, Abril, fruto de su relación con Barby Silenzi. El cantante besó a la pequeña en la boca en un video y recibió una lluvia de críticas en los comentarios.

"Besos con papi", escribieron en el Instagram oficial de la beba, que acumula más de 40.000 seguidores. Aunque el clip superó los 150.000 likes, hubo muchos usuarios que se mostraron en contra de los besos en los labios y argumentaron sus opiniones.

"Está mal que le dé besos en la boca a un bebé. ¡Hasta los pediatras lo dicen!"; "No le des besos en la boca. Los bebés no tienen las defensas, ni deben recibir besos en la boca"; "No se besa a los bebés en la boca por más padres que sean"; "Hay que enseñarle que esa parte también es íntima, de su propio cuerpo"; fueron algunas de las quejas que le dejaron en el posteo.

También hubo algunos seguidores que salieron al cruce para defender al participante de MasterChef Celebrity y aseguraron que tampoco se "resisten" a darle besos a sus pequeños. El autor de "Deja de llorar" no tomó partido y a pesar de que le dio "me gusta" a la publicación, hizo caso omiso a los mensajes.