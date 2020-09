La reacción de El Polaco y Barby Silenzi frente a los rumores de separación Crédito: Instagram

En las últimas horas, el rumor de ruptura entre El Polaco y Barby Silenzi comenzó a circular fuerte. Las especulaciones surgieron a raíz de que, en horas de la madrugada, los papás de Abril dejaron de seguirse en las redes sociales. Esta mañana, el cantante de cumbia rompió el silencio y desmintió las sospechas de una manera muy original.

La noticia surgió en Nosotros a la mañana a partir de una investigación de Juariu, la panelista de Bendita, que es experta en redes. "A Juariu no se le escapa una. Ha creado un nuevo género periodístico: el de fiscalizar lo que los famosos suben a las redes", comentó Tomás Dente, quien enseguida aconsejó a las celebrities: "No intenten engañar a la gente porque tienen una Juariu en su vida".

Ya concentrado en la noticia, Dente contó cómo surgieron las sospechas de que la pareja estaría separada. "Esta mañana Juariu se dio cuenta que El Polaco y Barby dejaron de seguirse enigmáticamente. Venían viento en popa, la relación afianzada, abocados a la crianza de la pequeña Abril, subiendo fotos en las redes", señaló sorprendido.

Con intenciones de confirmar las sospechas, el panelista se comunicó con los protagonistas. "Le empecé a mandar audios muy temprano a Barby, me clavaba el visto y no me contestaba. Quiero creer que estaba con la nena ocupada porque ella siempre es muy amable", indicó. Lejos de darse por vencido, Dente fue por el músico, quien le respondió con una foto de los tres juntos y la siguiente frase: "Estamos re bien Tomy", junto a tres corazones.

De esta manera, la pareja disipó cualquier rumor de separación e inmediatamente, para que no queden dudas, volvió a seguirse en redes y a subir historias juntos. En cuanto a los motivos que podrían haber ocasionado esta actitud en Instagram, el periodista esbozó: "Quizá hubo una rispidez anoche y el enojo los llevó a tomar esta decisión. Pareja, cuarentena, bebe recién nacida, es entendible".

Minutos después, la autora de las sospechas se comunicó con el ciclo y advirtió: "Esta noticia la tenía desde la madrugada, imaginate que enterarme que se habían dejado de seguir en Instagram me tenía preocupada. Bueno, ahora se acaban de volver a seguir. Falsa alarma. Empecemos la semana con todo. Por suerte estoy mucho más tranquila", expresó la "policía de las redes" a través de un audio de WhatsApp.