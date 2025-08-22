El Polaco fue internado de urgencia por una infección: el motivo que lo apena

Ezequiel Cwirkaluk, más conocido artísticamente como El Polaco, anunció a través de un video en su nueva cuenta de TikTok que fue internado de urgencia por una infección y se encuentra estable. Con una grabación en modo selfie envió un mensaje sus seguidores y les transmitió tranquilidad. También, compartió una foto de su madre, quien lo acompaña durante la hospitalización.

El Polaco publicó una foto de su mamá, quien le hizo compañía (Foto: Instagram @elpolaco)

“Bueno, quiero decirles que este es mi nuevo TikTok para toda la gente que quiere estar atenta y medio comunicada y sabiendo cosas mías y de la banda. Estoy internado por una infección urinaria que, si Dios quiere, mañana o pasado me voy. Estoy mejor, así que les mando un beso”, expresó.

Algunos de los comentarios que recibió el cantante de cumbia tras publicar su video (Foto: Captura Tiktok @elpolacooficial)

Rápidamente, el posteo se llenó de comentarios con buenos deseos y otros que cuestionaron el motivo de la internación del cantante. “Que te recuperes prontito”, escribió una usuaria junto a un emoji de corazón rojo; mientras que otra seguidora redactó: “Qué bajón Polaco, que te recuperes… pronta recuperación”. En esta misma línea, otra fan expresó: “Que estés bien Polaco, un abrazo grande”. Sin embargo, una fanática puso en duda la afirmación de El Polaco y escribió: “Por una infección urinaria no te internan, te dan pastillas y te mandan a casa”.

Lo cierto es que en Intrusos (América TV) aseguraron que el motivo de la internación fue un forúnculo en el glúteo. “Ha sido internado El Polaco por un forúnculo en un glúteo, en una nalga. Lo cual le impide viajar con su hija a Bariloche, al viaje de egresados”, aseguró Rodrigo Lussich. En ese momento, lo interrumpió Adrián Pallares y dijo: “¿Se acuerdan con todo lo que se generó? Que lo habían elegido los compañeros. Así que se pierde el viaje de egresados, que los pibes se querían ir con El Polaco. Sol se iba con El Polaco y le encontraron un forúnculo, nada grave, chicos. Pero no se puede sentar, tiene que viajar parado".

En Intrusos anunciaron que El Polaco fue internado por un forunculo en un gluteo

Si bien la información había trascendido el jueves en el programa de Net TV Gossip y el periodista Leo Arias también aseguró que luego de su recuperación se incorporará al viaje de su hija, hasta el momento, El Polaco no reveló si viajará a Bariloche.

Pilar Smith anunció que el cantante no podrá ir a Bariloche como padre acompañante (Foto: Captura X @leoariasprensa)

Cabe destacar que Ezequiel había dado la noticia de que sería padre acompañante del viaje de egresados en San Carlos de Bariloche en el programa Todo pasa, emitido por Urbana Play 104.3. “Me voy al viaje de egresados como padre acompañante, ahora en agosto”, le dijo el artista a Matías Martín, el conductor del ciclo, quien se mostró sorprendido e indagó sobre el tema.

El Polaco reveló que acompañará a su hija y sus compañeros de curso al viaje de egresados

“Me votaron todos los alumnos. Escúchame, los 33 alumnos me votaron”. Sobre esta respuesta, el conductor lanzó: “¿Vos sabés por qué te votaron?“. El ida y vuelta provocó una sonrisa pícara del cantante de cumbia, quien aseguró ”no tener idea". "Voy a llevar muchas camperas para guardar petacas”, aseveró.

La foto que subió el cantante desde la clínica, donde se encuentra internado (Foto: Instagram @elpolaco)

Otro de los detalles que contó el cantante es cómo organizó su agenda. Debido a las numerosas presentaciones en shows y eventos privados, se reservó una semana para el viaje a Bariloche, lo que le permitió contemplar, también, su presencia en el cumpleaños de su hija Alma, fruto del matrimonio con su expareja, Valeria Aquino.

Hasta el omento, no se sabe si el cantante acompañará a su hija, que está por cumplir 18 años, y al resto de sus compañeros en el viaje a este destino turístico del sur del país.