El Puma Rodríguez reveló una divertida anécdota junto a Luis Miguel: "Me visitó de madrugada"

José Luis "El Puma" Rodríguez reapareció en escena y este viernes al mediodía charló con Informados de todo. Tras contar cómo será su show por streaming junto a grandes colegas de la música, el cantante recordó una divertida anécdota que vivió en una de sus últimas internaciones con Luis Miguel.

"Todo bien, preparando cosas. Uno no se puede quedar quieto ni en cuarentena. Estoy preparando mi show, El Puma directo a casa, con invitados especiales como Axel, Soledad, Luciano Pereyra, Carlos Rivera, Elvis Crespo, Cristian Castro, Carlos Baute, entre muchos más", comentó el venezolano, que adaptará su repertorio al flamenco, la salsa y el pop.

Mientras advirtió que esta pandemia es "un aprendizaje para toda la humanidad", el artista confesó que extraña muchos a sus amigos y enseguida recordó una divertida y emocionante anécdota que vivió junto a Luis Miguel hace un tiempo atrás. "Cuando estuve internado en una de mis últimas operaciones, me visitó de madrugada en el hospital. Como no sabía dónde estaba, empezó a recorrer varios lugares hasta que dio con el mío. El enfermero lo reconoció y enseguida le avisó a mi mujer y a mi hija, pero ellas no le creyeron y pensaron que era un paparazzi infiltrado", relató con una sonrisa.

Ante la intriga de los panelistas de América por saber cómo terminó la historia, Rodríguez continuó: "Cuando mi hija sale y ve que realmente era él, vino pálida a la habitación. Es que ese muchachito impone mucho respeto", advirtió, entre risas. Y enseguida, reveló cómo fue ese íntimo encuentro con el mexicano: "Entró, me saludo, hablamos y lloramos juntos. Fue muy emotivo. Fue un gran gesto de su parte, de ese muchacho que vi crecer. Me tiene como un referente", concluyó emocionado.

