Siempre filoso pero sin perder el sentido del humor, Chiche Gelblung se refirió a la pandemia de coronavirus que mantiene al país en cuarentena . El inquieto periodista contó cómo vive el aislamiento y dio su opinión sobre los pasos dados por el Gobierno hasta ahora en materia de prevención.

Desde su casa y en conversación con Los Ángeles de la Mañana (LAM) , explicó que está acatando las directrices de encierro "como corresponde". Sin embargo, reconoció que "para una persona que está acostumbrada a dar vueltas todo el día, es complicado".

"Hasta ahora la llevo bien", dijo, pero destacó que está teniendo algunas dificultades en el descanso. "Duermo poco, menos de lo poco que duermo siempre. Debe ser una cosa nerviosa. Yo me suelo despertar a eso de las siete, siete y pico, pero hoy me desperté a las seis menos cuarto", contó. A pesar de ello, reconoció que tampoco es algo que le preocupe, ya que dijo no tener sueño. "Así que me la banco", matizó.

"¿Estás solo o con tu mujer?", quisieron saber las panelistas del programa. "Estoy con mi mujer hace 43 años, no la voy a dejar en la cuarentena", respondió son su característico humor. Y a continuación, se refirió a cómo está siendo la comunicación con sus hijos, Maggie, Mary y Federico, fruto de su matrimonio con Cristina Seoane. "Nos manejamos a través de las llamadas con imagen o por Skype. Está bien, me voy enterando de todo. Les reclamo que no se olviden que nosotros estamos acá, pero la verdad es se están portando muy bien ", dijo nuevamente con ironía.

"¿No te llevan cosas o te hacen las compras?", le preguntó Yanina Latorre. "No. Voy yo o va mi mujer, que es muy cuidadosa. Cada vez que entro, me pide que me lave las manos y todo eso ", respondió Chiche.

Las angelitas le recordaron al periodista, de 76 años, que para los mayores de 65 está indicado evitar salir a la calle incluso para las compras. Y Gelblung dio su opinión: "A ver, dicen que tiene más riesgo que te traigan (la compra) a ir, porque tenés que hacer todo un procedimiento, tenés que lavar las botellas y demás. Pero yo estoy haciendo todo más o menos prolijo ", aclaró.

Sumado a ello, Chiche compartió su parecer respecto a los pasos que se están dando en materia de prevención y contención del virus. "Me da la sensación de que a veces hay sobreactuación. Con cada médico que hablo, la situación es diferente. Hay mucha gente de las fuerzas de seguridad que está con barbijo y los médicos te dicen que no tiene sentido, que el barbijo lo tienen que tener si están infectados", explicó primero.

Y continuó: "Lo que a mí me moviliza es que hay países que hicieron otra cosa distinta a lo que estamos haciendo nosotros y les fue bien, como Japón o Corea del Sur. No digo que lo que nosotros estamos haciendo esté mal, pero hay países que lo hicieron de otro modo, que aislaron zonas", apuntó. Luego, valoró que el nivel de acatamiento de la cuarentena "está siendo impresionante" y avecinó que el "problema no lo vamos a tener en el AMBA, sino a 30 kilómetros de acá, en lugares donde la gente vive en hacinamiento", concluyó, antes de despedirse de la comunicación con un saludo "de lejos, de codito".