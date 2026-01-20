David Beckham rompió el silencio tras el escándalo familiar: “Mis hijos cometen errores”

Después de que Brooklyn Beckham acusara a sus padres, David y Victoria Beckham, de intentar arruinar su matrimonio con Nicola Peltz, el exfutbolista rompió el silencio en relación al conflicto familiar y aseguró que sus hijos han “cometido errores” al compartir aspectos de su intimidad en las redes sociales.

Un día después de las explosivas declaraciones de su hijo mayor e invitado al programa financiero Squawk Box, de la cadena CNBC, Beckham reflexionó sobre el impacto que tienen las plataformas digitales. “Siempre hablé de las redes sociales y de su poder, para bien y para mal”, remarcó primero.

El también empresario advirtió sobre los riesgos de estas herramientas: “El acceso temprano de los jóvenes a las redes puede ser peligroso. Lo que descubrí, en mi caso personal, especialmente con mis hijos, es que hay que usarlas con buenas intenciones”, continuó, tras remarcar la necesidad de un uso responsable de las mismas. Sin embargo, también destacó el costado positivo de estos espacios para otros fines. “Yo pude usar mi perfil y mis seguidores para Unicef y ha sido la herramienta más importante para concientizar a la gente sobre lo que está sucediendo en todo el mundo con los niños”, contrapuso.

David Beckham junto a sus hijos en la boda de Brooklyn Instagram @davidbeckham

A continuación, el exjugador del Manchester United y el Real Madrid hizo referencia directa a sus hijos: Brooklyn, de 26 años; Romeo, de 23; Cruz, de 20 y Harper, de 14. “He intentado hacer lo mismo con mis hijos, educarlos en este sentido”, señaló.

En este punto, Beckham reconoció que sus descendientes no están exentos de la posibilidad de equivocarse. “Cometen errores, pero a los jóvenes se les permite cometer errores. Así es como aprenden. Eso es lo que intento enseñarles a ellos. A veces hay que dejarlos cometer esos errores”, opinó, en supuesta alusión a la polémica publicación que su primogénito hizo esta semana en Instagram en referencia a su familia.

Hasta ahora, el exjugador había evitado responder preguntas sobre el conflicto familiar, e incluso días antes esquivó el tema durante su participación en el Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza.

Las declaraciones del esposo de la ex Spice Girl llegan después de que Brooklyn acusara a sus padres de intentar sabotear su relación con Nicola Peltz y de difundir “innumerables mentiras” sobre su vida privada.

En una serie de publicaciones en historias de Instagram, el joven afirmó que sus padres trataron “incesantemente de arruinar” la relación con su pareja y los acusó de priorizar “su imagen pública por encima de todo”.

Brooklyn Beckham, en el pasado, junto a sus padres y su pareja

Además, afirmó que sus progenitores intentaron “sobornarlo” para que “cediera los derechos” de su nombre antes de su boda con su mujer y señaló que Victoria “se apropió” de su baile de bodas y “bailó inapropiadamente” con él. “He guardado silencio durante años e hice todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, dejándome sin otra opción más que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado”, escribió.

En su descargo, el joven fue contundente sobre su postura actual. “No quiero reconciliarme con mi familia. No me dejan tener control sobre mis asuntos, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida”, resaltó.

Brooklyn también describió distintos episodios en los que, según él, su familia intentó arruinar su relación con Peltz, incluidos momentos durante su boda en Palm Beach, en abril de 2022, y en el cumpleaños número 50 de su padre, celebrado el año pasado.

“He guardado silencio durante años e hice todo lo posible por mantener estos asuntos en privado", declaró el joven en un posteo en el que disparó contra sus padres

Las publicaciones de Brooklyn llegan después de meses de especulaciones sobre un distanciamiento entre el joven y sus padres. Tras desatarse el escándalo, una fuente cercana a la familia le dijo a la revista People que “los Beckham tuvieron mucho tiempo para enmendar el daño y tratar de repararlo, pero, en lugar de eso, continuaron impulsando narrativas falsas, y Brooklyn y Nicola están hartos de eso. Brooklyn sabe su verdad y estaba listo para contarla”.