El reclamo de Shannen Doherty a Fran Drescher, en medio de su lucha contra el cáncer: “No está bien”

Un conflicto gremial enfrentó a dos de las actrices más exitosas de la televisión de la década del 90: Shannen Doherty y Fran Drescher. Es que, en medio de su batalla contra el cáncer de mama, la protagonista de la serie Beverly Hills 90210 le realizó un duro reclamo a la mujer que le dio vida a la señorita Fine en la sitcom La Niñera, hoy presidenta del Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA). “No está bien”, publicó Doherty en su cuenta de Instagram luego de un descargo lleno de indignación pero con la esperanza de encontrar una solución.

Junto a una imagen en donde se deja ver en pleno tratamiento -sentada en un sillón, el brazo estirado y una jeringa sostenida por un adhesivo transparente ubicada en la fosa del codo- Doherty se despachó contra Drescher y, a través de ella, contra el sindicato al que le realiza aportes desde hace más de 40 años.

El posteo de Shannen Doherty Collage

“ Fran Drescher, tengo curiosidad por personas como yo, que han trabajado desde que tenían 10 años y han pagado cuotas, cómo cuando no podemos trabajar por razones de salud, nuestro sindicato nos abandona. Creo que podemos hacerlo mejor para todos nuestros miembros y creo que eres la persona para hacerlo. El seguro de salud no debería basarse en los ingresos anuales. Es una contribución de por vida. Y para mí y muchos otros, hemos pagado una vida de cuotas para ser canceladas, solo porque no cumplimos con sus criterios actuales. No está bien ”, reza la publicación de Doherty en Instagram.

Shannen Doherty, sobre su lucha contra el cáncer: “Si tuviera que pedir un deseo, sería simplemente vivir” instagram.com/theshando

Selma Blair, quien padece esclerosis múltiple, fue una de las colegas de Doherty que dejó un mensaje de apoyo en el posteo. También lo hicieron, entre tantos otros, Alyssa Milano, excompañera de la actriz en Charmed; Brian Austin Green, también parte del elenco de Beverly Hills 90210; Busy Philipps, Charisma Carpernter, Jane Badler y Alana Stewart, la exmujer de Rod Stewart.

Doherty junto al resto del elenco protagónico de Beverly Hills 90210, un éxito de los 90

Una nueva etapa de lucha

La estrella de televisión fue diagnosticada por primera vez con cáncer de mama en 2015 y entró en remisión en 2017. Sin embargo, en febrero del 2020 se reveló que el cáncer había regresado y que estaba luchando contra uno en etapa IV . Doherty apareció en el programa televisivo Good Morning America en ese entonces para compartir la preocupante noticia de su diagnóstico y dijo que la enfermedad había regresado agresivamente a principios de 2019.

Desde que reveló su diagnóstico, la actriz ha dicho que se ha sentido bien y le aseguró a Elle que “le queda mucha vida”. “Siento que soy un ser humano muy, muy sano”, dijo en ese momento. “Es difícil terminar con tus asuntos cuando sentís que vas a vivir otros 10 o 15 años”, sumó.

Fran Drescher fue elegida presidenta de SAG-AFTRA en 2021 después de que la ex coprotagonista de Doherty en Beverly Hills 90210, Gabrielle Carteris, anunciara que no buscaría la reelección tras finalizar su mandato de cinco años. Hasta el momento, ni Drescher ni el sindicato de actores se hicieron eco de los reclamos de Doherty en las redes.

Ficción y realidad

Shannen Doherty, en plena batalla contra el cáncer: “Voy a seguir luchando” instagram.com/theshando

Después de 40 de carrera actoral, Doherty, quien tuvo una segunda etapa de éxito a finales de los 90 con Charmed, habló sobre su enfermedad en una película para televisión, Breast Cancer Bucket List (2021), el primer proyecto de ficción en el que ella abordó la cuestión del cáncer. En esa oportunidad, contó que fue “bastante cuidadosa” a la hora de llevar su experiencia al mundo actoral y aseguró que aceptó porque guion la convenció.

Durante el lanzamiento de la película, Doherty contó que en su día a día trata de no poner demasiado el foco en su enfermedad. “ Mi marido dice que nunca sabrías que tengo cáncer -contó sobre su esposo, el fotógrafo Kurt Iswarienko-. Nunca me quejo. Ni hablo de ello. En este punto, es parte de la vida ”, explicó.

